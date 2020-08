Verstappen: We staan hoger in WK-stand dan dat eigenlijk reëel is

De Grand Prix van België is normaliter om meerdere redenen een raceweekend om naar uit te kijken voor Verstappen. De Limburger heeft al meermaals laten weten Spa met afstand het favoriete circuit van de F1-kalender te vinden. Onder normale omstandigheden wordt hij ook nog eens ondersteund door duizenden Nederlandse fans, hetgeen nog een extra boost kan geven. "Ja, en het is jammer dat de fans er nu niet zijn. Zij zorgen inderdaad voor een waanzinnige sfeer. Maar goed: ik ben nog steeds wel blij om hier te zijn hoor. Spa is en blijft een prachtig circuit om op te rijden met heel veel snelle bochten."

Hoe mooi die omloop in de Belgische Ardennen ook is, Verstappen voegt er meteen aan toe dat Spa niet bepaald het beste circuit voor Red Bull is. "Waarom dat zo is? Nou ja, topsnelheid speelt hier een grote rol hè met al die lange rechte stukken. Dit is traditioneel nooit echt een goed circuit voor ons geweest." De negenvoudig Grand Prix-winnaar wil in zijn voorbeschouwing dan ook vooral reëel blijven. "Ik kan hier wel weer allerlei mooie verhaaltjes gaan ophangen, maar ik blijf liever reëel. Het wordt gewoon moeilijk om met Mercedes te vechten dit weekend."

Dat Pirelli dit weekend voor zachtere banden heeft gekozen en dat er gedurende het weekend misschien wat hemelwater valt, verandert de zaak volgens Verstappen ook niet meteen. "Nee, we zeggen bijvoorbeeld ook vaak 'Red Bull heeft hitte nodig'. Maar in Barcelona zijn we duidelijk verslagen in warm weer", vervolgt hij in de online persconferentie op donderdag. "Misschien hadden we daar zelf ook wel wat dingen anders kunnen doen, maar dat verklaart het gat met Mercedes nog altijd niet helemaal. Dus ja, die zachte banden kunnen ons dit weekend misschien iets helpen, maar ik denk persoonlijk dat het daar niet warm genoeg voor wordt."

Het reële verhaal luidt dus dat Mercedes afgetekend de overhand heeft en ook nog wel even zal houden, zeker op een hogesnelheidstempel als Spa. "Als je naar de pure snelheid kijkt, dan horen beide Mercedes-coureurs ook gewoon voor mij te staan in het kampioenschap. Valtteri [Bottas] heeft natuurlijk één nulscore genoteerd met zijn lekke band, maar die nulscore heb ik net zo goed gehad, maar dan tijdens de eerste race. Ik denk al met al dat we bovenmatig hebben gepresteerd tot dusver, ook zeker met die tweede plaatsen. Des te meer als je kijkt naar de normale krachtsverhoudingen. We hebben er steeds het maximale uitgehaald. Dit weekend zal ik dat absoluut weer proberen, ik hoop in ieder geval op het podium te staan."

