Verstappen wil aanvallen in eerste ronde: "Mercedes lastig te volgen"

Verstappen kende een overwegend goede zaterdag op zijn geliefde Spa-Francorchamps. Pole-position is anno 2020 nagenoeg onhaalbaar door de kracht van Mercedes, maar de achterstand van 0.526 seconde op Hamilton betekende wel het kleinste gat met het Zuid-Duitse merk in 2020. In de race komt het team van de energiedrankengigant doorgaans iets beter uit de verf, waardoor Verstappen - in combinatie met zachtere banden - mag hopen op meer.

Desondanks rekent hij zich bepaald niet rijk, ook niet na die bemoedigende toptijd in de vrijdagse trainingen. "Ja, ik was toen inderdaad de snelste man, maar dat was over één ronde hè. En dat was sowieso nog maar op vrijdag, dat telt eigenlijk niet", legt hij tijdens de online persconferentie aan onder meer Motorsport.com uit. "Het zal niet makkelijk worden om de Mercedessen te volgen in de race, maar ik ga natuurlijk weer mijn best doen. En we moeten ook afwachten wat het weer gaat doen, dat weet je hier op Spa ook nooit."

Een beetje hemelwater op zondagmiddag vindt Verstappen best welkom, al is het maar om wat chaos op het fraaie circuit in de Ardennen te creëren. "Ik hoop persoonlijk wel dat het weer een rol gaat spelen, ja. Dat maakt het voor iedereen net iets moeilijker en zeker ook leuker, vooral op dit circuit", denkt Verstappen junior indirect ook aan de amusementswaarde.

Mochten de weergoden zich vanaf 15.10 uur ongemoeid laten, dan weet Verstappen dat vooral de eerste ronde van belang is. De negenvoudig Grand Prix-winnaar ziet dat namelijk als een zeldzame kans om iets tegen het superieure Mercedes te beginnen. "Ik denk niet dat we hen bij kunnen houden in de lange runs, maar ik zal in de eerste ronde sowieso wel iets proberen met Valtteri. Dan zien we het verder wel", voegt hij in gesprek met Ziggo Sport toe. "Dan kunnen we uiteindelijk weer naar het podium, een beetje met champagne spuiten en dan weer naar huis."

Om dat te kunnen doen, moet Verstappen de openingsfase - waarin hij dus wil aanvallen - wel zonder kleerscheuren overleven. Dit is op zich al geen sinecure op Spa, met een korte run naar La Source. Dat het aan de binnenkant van die eerste hairpin behoorlijk krap kan worden, heeft Verstappen al tweemaal aan den lijve ondervonden. In 2016 werd hij afgeknepen door beide Ferrari's, terwijl er in 2019 opnieuw contact volgde na een slechte start. Is de derde startplek, aan de buitenkant, dan een betere uitgangspositie? "Als we de eerste bocht doorkomen wel ja", lacht Verstappen. "Maar we moeten gewoon zorgen dat we een goede start hebben, dan kom je ook niet in die problemen. Verder is onze snelheid over het algemeen gewoon goed."

Weet jij wie de Grand Prix van België gaat winnen? Doe dan mee met het Grand Prix-spel met een prijzenpot van minimaal 500 euro!

VIDEO: Jan Lammers over het F1-seizoen 2020 en de kansen van Max Verstappen