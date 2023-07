Max Verstappen: "Circuit Spa hoeft niet anders, zicht altijd slecht in regen"

Met de fatale ongevallen van Anthoine Hubert en recent Dilano van 't Hoff in het achterhoofd en kijkende naar de weersverwachtingen, gaat het op de mediadag in Spa-Francorchamps vooral over één gespreksonderwerp: veiligheid. Want wat gaat de wedstrijdleiding doen als dit weekend in het water dreigt te vallen? De herinnering aan de Belgische Grand Prix van 2021 is natuurlijk een doemscenario, maar veiligheid gaat logischerwijs boven alles. Het maakt de positie van de race director misschien wel de lastigste van het hele weekend, al kijkt Verstappen daar vrij nuchter naar.

'Zicht altijd slecht, anders kunnen we geen regenraces meer hebben'

"Ik denk dat mensen verstandig genoeg zijn om de juiste keuzes te maken. Als je kunt rijden, dan kun je rijden. En als het te nat is, dan is het te nat." Opgemerkt dat Niels Wittich alleen niet weet hoe het voelt om in dergelijke omstandigheden achter het stuur van een Formule 1-auto te zitten, vervolgt Verstappen in de Red Bull-hospitality: "Maar we brengen best veel tijd door tijdens de rijdersbriefing en hij heeft ook al best veel races als race director gedaan. Hij kan natuurlijk ook wel luisteren naar wat ze vanuit de safety car zeggen. Maar goed, het zicht zal hoe dan ook slecht zijn en als we dat niet willen, dan kunnen we misschien helemaal geen regenraces meer hebben."

Met die laatste woorden komt Verstappen meteen tot de crux. Hij wil logischerwijs wel regenraces behouden, maar dan moet je aanvaarden dat er een zeker risico bestaat. De test met spatborden om de spray tegen te gaan is vooralsnog geen succes gebleken en dus blijft het zicht een probleem. "Dat we zijn overgestapt op banden van achttien inch heeft het in mijn optiek slechter gemaakt. Het ligt ook aan de auto's. Die zijn tegenwoordig zo groot dat je automatisch meer spray krijgt. De situatie is nu slechter dan in 2016, maar in 2016 was het zicht ook al slecht."

"Ik kan me de race in Brazilië nog herinneren. Ik reed toen achteraan na mijn pitstop en kon niet eens zien dat Fernando Alonso was gespind. Ik ben het hele rechte stuk vol gas gebleven, maar kon niks zien. Je weet uit de vorige ronden natuurlijk wel hoe het circuit is en blijft dus vol gas, maar als er dan ineens iemand staat... Het zicht is slecht, maar dat is al heel lang zo. Ik denk niet dat we er veel aan kunnen doen. Het maakt ook veel uit op welke positie je ligt. Op P15 is het zicht natuurlijk veel slechter dan op de plekken één, twee of drie. Je kunt het wel langzamer aan doen, maar dan raak je natuurlijk verder achterop. In dat opzicht is het ook een beetje het managen van de risico's."

'Circuit Spa-Francorchamps hoeft niet ingrijpend anders'

Deze dingen raken volgens Verstappen de kern van de zaak. In het nog verder aanpassen van het circuit nabij Spa ziet hij op voorhand weinig. "Ik denk eigenlijk dat het niet echt aan de baan ligt. Natuurlijk zijn er altijd dingen die beter gedaan kunnen worden, maar we racen ook in Monaco en dat is volgens mij gevaarlijker dan hier. Maar daar rijden we omdat het veilig genoeg wordt geacht", laat Verstappen op een vraag van Motorsport.com weten. "Ongelukken gebeuren jammer genoeg en als je terugkijkt naar de ongelukken die hier zijn gebeurd, dan is het vooral heel erg ongelukkig. Ik denk niet dat je heel meer veel aan de baan kunt veranderen om het veel veiliger te maken. Er zijn ook wel andere circuits, waarbij je na een crash weer terug de baan op wordt gestuiterd. Als het zicht dan heel slecht is, dan kan daar ook zo'n ongeval gebeuren. Het is in die zin ook pech dat het twee keer op Spa is gebeurd en ook twee keer relatief kort achter elkaar."

Video: De Belgische Grand Prix van 2021 valt in het water