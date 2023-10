Max Verstappen: "Wordt interessante sprintrace door zeer kleine verschillen"

Een dag na de kwalificatie voor de hoofdrace op zondag mochten de coureurs al meteen weer aan de bak. Geen derde vrije training zoals gebruikelijk, maar de zogenaamde sprint shootout. Coureurs moesten daarbij de mediums voor de dag halen en op die compound begon Max Verstappen voortvarend. De Limburger bracht 1.35.997 op de klok met zijn eerste poging en bleef daarna binnen om een setje mediums uit te sparen.

Aan het begin van het tweede gedeelte versnelde Verstappen meteen acht tienden. Ditmaal besloot Red Bull hem in de slotfase wel weer naar buiten te sturen op mediums, maar leverde dat geen verbetering op. Bij bocht 9 ging de Limburger immers in de rondte. Hij wist zijn auto wel uit de vangrails te houden en zag aan het eind van de rit dat zijn eerste run nog altijd de snelste tijd bleek. In het laatste bedrijf van de sprint shootout kwamen de softs voor de dag. Op die compound zijn de McLarens en de Ferrari's relatief gezien beter dan op de mediums, waardoor de verschillen toen ineens marginaal waren.

Verstappen noteerde 1.34.538 als richttijd en zag Charles Leclerc, Lewis Hamilton en Lando Norris zich daar maar net op stukbijten. De Monegask gaf slechts 0.055 seconde toe, Hamilton 0.069 en Norris en tiende. Het kenmerkt de minieme verschillen, al blijft Verstappen ditmaal wel bovenaan de tijdenlijst staan. Zijn ronde was immers binnen de (breder gemaakte) track limits. "In deze hele kwalificatie waren we erg competitief. Die laatste ronde was niet geweldig, maar het was nog steeds genoeg voor pole. Dat laat wel zien dat de auto hier goed werkt", blikt Verstappen meteen na de sprintkwalificatie terug.

De eerste actie van de zaterdag belooft in ieder geval veel goeds voor wat volgt. "Ja, het gaat een interessante sprintrace worden vanmiddag, je ziet dat er veel auto's dicht bij elkaar zitten", concludeert Verstappen ook. "Je weet daardoor nog niet echt wat er gaat gebeuren tijdens die sprint." Des geldt des te meer doordat teams vrijdag uiteenlopende programma's hebben afgewerkt tijdens de enige training en dat de lange runs daardoor niet goed met elkaar te vergelijken zijn. "Daardoor is dat allemaal nog een vraagteken. Normaal gesproken zijn we in de races wel goed, maar dit blijft altijd een zwaar circuit."

Die laatste woorden betekenen ook dat het in Austin meer om banden sparen draait dan tijdens het vorige raceweekend in Qatar, waar de FIA nog een maximale stintlengte moest voorschrijven. "Bandenmanagement is hier altijd belangrijk. De slijtage ligt hoog door alle snelle bochten en in de langzame bochten heb je nog altijd goede tractie nodig. Het zal best zwaar worden voor de banden, dus het worden zeker geen negentien ronden vol gas."