Max Verstappen: "Goede vrijdag, maar niet te vergelijken met Bahrein"

Max Verstappen moest de mediadag zoals bekend laten schieten en kwam pas donderdagavond aan in Jeddah voor de derde krachtmeting ooit op het snelle stratencircuit aan de Rode Zee. Verstappen kon naar eigen zeggen meerdere dagen niets doen (qua training), maar is inmiddels wel weer hersteld en fit genoeg om de RB19 de sporen te geven. "Ik heb hem voor het eerst dit jaar zien zweten", grapte Helmut Marko na de eerste training nog wel. "Maar zondag is hij weer topfit."

Achter het stuur ging Verstappen meteen door waar hij in Bahrein gebleven was, oftewel met snelle rondetijden noteren. De Limburger topte de eerste sessie met zeven tienden marge naar de eerste non-Red Bull (Fernando Alonso), al moet daar meteen bij gezegd dat die sessie niet representatief is. De tweede training onder het kunstlicht is dat wel en daarin bleef Verstappen de snelste Aston Martin-coureur twee tienden voor. Verstappens conclusie achter de Red Bull-pitbox luidt dan ook: "We hadden een goede dag gehad, maar er zijn nog best nog wel wat dingen die we beter kunnen doen."

Er is met andere woorden ruimte voor verbetering. Verstappen beklaagde zich tijdens de training onder meer over het terugschakelen, dat niet helemaal goed aanvoelde, al is dat volgens Verstappen niet zorgwekkend. "Dat gaat vooral om het finetunen van dingen en doen we eigenlijk continu."

In het laatste gedeelte van de tweede training werkte Verstappen net als zijn collega's een lange run af, al deed de regerend wereldkampioen dat in tegenstelling tot Alonso en Sergio Perez op de zachtste band die Pirelli dit weekend mee heeft. "In de lange runs zat het behoorlijk dicht bij elkaar, al komt dat ook doordat je de banden aan het managen bent", concludeert Verstappen. "Je kunt nog niet echt pushen op dit moment. Op een circuit waarop de bandenslijtage relatief laag is, zitten de rondetijden sowieso veel meer bij elkaar. Het is in ieder geval niet zo als in Bahrein..."

Met die laatste woorden zet Verstappen zijn eigen voorspelling eigenlijk extra kracht bij. Zo liet hij op de zondag in Bahrein al weten dat het veld in Jeddah meer in elkaar schuift, omdat Red Bull in Sakhir vooral een enorme streep voor had in het bandenmanagement. Juist dat zal dit weekend in veel mindere mate een factor van belang worden. Op vrijdag en zaterdag worstelde Verstappen in Bahrein overigens nog wel met balansproblemen en dat is dit weekend niet aan de orde.

Video: Max Verstappen geeft zijn visitekaartje al snel af in Jeddah