Verstappen: Heb goede relatie met Olav en Jack, maar zo is het leven

De Nordic Entertainment Group heeft vanaf volgend jaar de Formule 1-rechten voor de Nederlandse markt in handen en breekt op het eigen platform Viaplay rigoureus met de lijn van Ziggo Sport. Zo was al duidelijk dat Amber Brantsen de F1-uitzendingen zal presenteren en komt daar het bericht bij dat Nelson Valkenburg en Melroy Heemskerk het commentaar mogen verzorgen. Het betekent ook meteen dat Olav Mol, de man met meer dan vijfhonderd Grands Prix achter zijn naam, wordt gepasseerd. Pitreporter Jack Plooij heeft evenmin iets van NENT gehoord en heeft zelf al laten weten dat het een kwestie van 'samen uit, samen thuis' is.

Het totaalplaatje betekent dat een wisseling van de wacht aanstaande is in het F1-medialandschap. Niet alleen voor het Nederlandse TV-publiek gaat er het nodige veranderen, maar ook voor Max Verstappen zelf. Zo heeft de Limburger in zijn voltallige - en nog altijd jonge - F1-carrière met Mol en Plooij als TV-verslaggevers te maken gehad. "Dit is een beslissing van de hele nieuwe organisatie voor volgend jaar, dus ja... Als zij een andere route in willen slaan, dan is dat zo", reageert Verstappen in gesprek met onder meer Motorsport.com Nederland op het nieuws.

"Van mijn kant moet ik zeggen dat ik altijd een hele goede relatie met Olav en Jack heb gehad. Aan de andere kant denk ik dat we elkaar vast nog wel weer tegenkomen, in Nederland of waar dan ook." Het afscheid hoeft met andere woorden niet definitief te zijn. Daarnaast toont hij enig begrip voor de keuzes die een nieuwe rechtenhouder mag maken. Of zoals de huidige WK-leider dat zelf onder woorden brengt: "Zo is het leven nou eenmaal. Op een gegeven moment houden bepaalde dingen op en focus je je weer op andere dingen", laat Verstappen vanaf het Jeddah Corniche Circuit weten.

