Verstappen: "Goede dag in WK, snelheid was ook voor Leclerc-crash prima"

Max Verstappen hield op voorhand rekening met 'een moeilijke race' op het bijzondere circuit, vooral doordat de bandenslijtage erg hoog lag en doorslaggevend zou zijn in het zuiden van Frankrijk. In werkelijkheid is een hele andere factor beslissend gebleken: de crash van Charles Leclerc. De Ferrari-coureur verloor de achterkant van zijn bolide in bocht 11, waarna Verstappen het rijk voor zich alleen had vooraan. Het heeft Verstappens voorsprong in het WK vergroot tot 63, waardoor het er bijzonder rooskleurig uitziet in zijn jacht op titelprolongatie.

"Vanaf de start was ons tempo eigenlijk al goed, ik kon de druk op Charles opvoeren", blikt Verstappen meteen na afloop van de race terug. "In deze hitte is het volgen op dit circuit echter niet makkelijk. De banden raken vrij snel oververhit, waardoor ik richting bocht 11 nooit echt een aanval kon inzetten. Maar goed, we probeerden gewoon kalm te blijven en zoveel mogelijk in de buurt te blijven. Ik ging natuurlijk iets eerder naar binnen en verder zullen we natuurlijk nooit weten wat er was gebeurd", duidt Verstappen op de crash van zijn voornaamste uitdager. Over de boordradio informeerde de man met startnummer 1 overigens ook meteen naar de toestand van Leclerc.

"Het is erg ongelukkig voor Charles, ik hoop dat hij volledig in orde is. Na dat moment heb ik zoveel mogelijk mijn eigen race gereden en aan de banden gedacht." Verstappen liep na de herstart al uit op Mercedes, maar was tegelijkertijd zijn banden aan het managen. Het echte verschil in race pace tussen Red Bull, in ieder geval die van Verstappen, en Mercedes was dus nog groter. "Het draaide ook vooral om de banden. Doordat de pitstraat hier zo lang is, konden we geen extra stop meer maken. Je moest dus wel buiten blijven tot het einde, ondanks dat de banden hier best hard sleten."

Onderaan de streep is Verstappen niet zozeer bezig met de concurrentie, al kan hij niet ontkennen dat de zondag in Le Castellet is uitgedraaid op 'a great day'. "Voor het kampioenschap wel, ja. In het begin besloot ik ook een beetje te wachten trouwens. Als coureur weet je namelijk welke move kan slagen en welke niet. Als het niet mogelijk is, dan moet je wachten tot het einde van de race en precies dat heb ik gedaan. Sowieso zijn er nog bijzonder veel punten te vergeven, dus in dat opzicht is vandaag wel een goede dag geweest, ja." Dat gezegd hebbende, blijft Verstappen ook kritisch en waakzaam - bijvoorbeeld voor de race die volgende week op de planning staat. "We hebben nog altijd wel werk te doen, vooral over één ronde."