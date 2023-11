Max Verstappen: “Goed om te zien dat De Vries meteen na F1 weer mooie kansen krijgt”

Het zat al in het vat, maar Nyck de Vries zal in 2024 behalve in de Formule E ook in het WEC rijden. De 28-jarige coureur uit Uitwellingerga stapt in bij het fabrieksteam van Toyota, waar hij in 2022 al werkzaam was als reservecoureur. Hij zal een auto delen met Mike Conway en Kamui Kobayashi, die eerder met Toyota de 24 uur van Le Mans wonnen en twee keer wereldkampioenen werden.

“Ik was alleen nog aan het wachten op de aankondiging”, reageert Max Verstappen in Abu Dhabi op een vraag van Motorsport.com. “Ik wist natuurlijk dat het ging gebeuren, maar ik ben vanzelfsprekend erg blij voor hem.” De Vries zag eerder dit jaar zijn Formule 1-avontuur bij AlphaTauri al na tien races tot een einde komen. Hij werd vervangen door Daniel Ricciardo, die na zijn afscheid van McLaren een jaar reserverijder zou zijn bij Red Bull. Eind september werd bekend dat De Vries terug zal keren naar de Formule E, waarin hij in 2020-2021 wereldkampioen werd. Toen was ook al duidelijk dat hij onderweg was naar een rol als racerijder bij Toyota in het WEC. Verstappen: “Het was heel mooi om te zien hoe Nyck onmiddellijk weer van dit soort aanbiedingen kreeg. Het is duidelijk dat iedereen hem heel hoog inschat. Ik kijk ernaar uit om te zien wat hij kan doen.”

Verstappen merkte kort na De Vries' exit bij AlphaTauri al op er vertrouwen in te hebben dat de Nederlander goed terecht zou komen. “Dit is zeker niet het einde van de wereld”, zei Verstappen bij de Grand Prix van Hongarije, de eerste race waarbij De Vries niet meer op de grid stond. “Als het in de Formule 1 niet goed uitpakt, doen mensen soms net alsof alles meteen verloren is. Maar dat is natuurlijk niet zo. Er is nog veel meer buiten de Formule 1 en in sommige kampioenschappen is het misschien nog wel leuker dan op bepaalde plekken in F1 zelf.”

Ook wist hij toen al dat de De Vries al verschillende opties had om zijn loopbaan voort te zetten. “Ik weet zeker dat hij wel weer een goed team in een mooi kampioenschap gaat vinden”, aldus de drievoudig wereldkampioen Formule 1. ”Het is zoals gezegd niet het einde van de wereld, omdat er genoeg mooie klassen zijn en je in endurance ook veel mooie races kunt rijden.”