VIDEO: Max Verstappen heeft goed gevoel voor F1-sprintrace Qatar Voor de F1-sprintrace aan is Red Bull-coureur Max Verstappen goed te spreken. De Nederlander heeft in Qatar een gigantisch matchpoint voor zijn derde wereldtitel en hoeft bij wijze van spreken alleen nog maar de finish te halen. Toch weet de Nederlander niet zeker of hij kan winnen, maar zichtbaar is dat hij erg ontspannen is.