Verstappen startte de race op Paul Ricard vanaf de tweede plaats en moest bij de start de leiding aan polesitter Leclerc laten. De regerend wereldkampioen ging vervolgens een aantal ronden in het kielzog van de Ferrari-coureur de baan rond. Een paar keer naderde Verstappen heel dicht de achterkant van de F1-75, maar een inhaalactie zat er op dat moment niet in. Verstappen besloot vervolgens om het richting het einde van de race weer te proberen. Door een fout van Leclerc was dat uiteindelijk niet nodig. Een crash van de Monegask bracht Verstappen aan de leiding, waarna hij er op de Zuid-Franse omloop met de volle buit vandoor ging.

“Nadat Charles uit de race lag, wist ik dat het volledig om het managen van de banden zou draaien om door te kunnen tot het einde van de race, aangezien een tweestopper hier langzamer is door de lengte van de pitstraat. Dat is op zich wel jammer, want anders heb je in de race iets meer mogelijkheden”, zegt Max Verstappen na de race in de persconferentie. “Maar goed, vanaf dat moment heb ik mijn voorsprong geleidelijk uitgebouwd. We hadden een goede auto vandaag, de pace was goed.”

Gevraagd of hij een idee heeft wie zondag over de snellere auto beschikte, antwoordt Verstappen: “We zullen het nooit weten. Maar het zag er van onze kant wel goed uit. Ik was wel blij, want we konden na de start meteen zien of we Ferrari konden volgen of niet, anders dan in Oostenrijk, waar de situatie omgedraaid was. Daar ging ik aan de leiding, maar had ik de grootste moeite om mijn positie vast te houden. Dit keer waren we een stuk competitiever. Natuurlijk hadden we het voordeel van onze topsnelheid, al moesten we daardoor wel wat voorzichtiger zijn in snelle bochten. Ik bleef een tijdje binnen DRS-afstand, maar als je hier op jezelf rijdt, worden de banden al erg heet. Dus doordat ik dat deed, liep de temperatuur in mijn banden richting de pitstop iets te hoog op. Hierdoor kon hij ook een beetje bij me wegrijden. Maar het was niet drastisch of zo, hoe hij bij me wegreed. Dus ik had nog altijd goede hoop dat we op de andere bandencompound een goed gevecht konden hebben.”

Verstappen laat weten dat hij enigszins verbaasd was dat Leclerc in de openingsfase van de race niet sneller was. “Ik dacht het erg moeilijk zou worden om hem te volgen, maar ik zag gelijk dat we geen slechte balans hadden. Het kan natuurlijk ook zo zijn geweest dat hij op dat moment alles een beetje aan het managen was, maar het leek erop dat we erg competitief waren, en zo zien we dat natuurlijk graag.” Of de problemen met de bandenslijtage waarmee Red Bull in Oostenrijk kampte nu achter de rug zijn, vindt Verstappen echter lastig te zeggen. “Je kan daar in de komende races natuurlijk altijd weer de fout mee in gaan. Maar we hebben dat weekend veel geleerd en dit weekend waren we veel competitiever in de race. Maar in Oostenrijk stonden we op pole en hier niet dus er is nog steeds ruimte voor verbetering. We moeten gewoon blijven werken, proberen te begrijpen waar onze zwaktes nog liggen en die sterker proberen te maken.”

Door de nulscore van Leclerc is de voorsprong in het kampioenschap gegroeid van 38 naar 63 punten. “Dat is natuurlijk een geweldige voorsprong, maar er kan nog veel gebeuren”, blijft Verstappen waakzaam. “We moeten gefocust blijven. We hebben nog veel meer goede resultaten nodig en nog meer snelheid over één ronde nodig. Ik denk dat we daar bij de volgende race in Hongarije iets meer mee zullen worstelen. Ferrari zal daar heel erg snel zijn. Maar we zullen zien. Het gaat er gewoon om dat je elke race punten scoort, ook wanneer je niet je dag hebt.”

Video: Samenvatting van de GP van Frankrijk