VIDEO: Max Verstappen glibbert naar P2 in Q1 F1 Singapore

Voor Max Verstappen is het resultaat in Q1 van de Formule 1-kwalificatie in Singapore lang niet slecht. De Nederlander eindigde namelijk in het eerste gedeelte als tweede, vlak achter de snelste man Lando Norris. Vlekkeloos ging het niet, want het is nog zoeken naar grip op het Marina Bay Circuit.

Daniel Ricciardo, Pierre Gasly, Lance Stroll en het Sauber-duo Valtteri Bottas en Zhou Guanyu moeten na Q1 toekijken. Zij missen het tempo en komen Q1 niet uit.

Video: Einde Q1 Singapore