Max Verstappen en zijn race-engineer Gianpiero Lambiase werken al jaren met elkaar samen. Door de tijd heen leerden de Red Bull-mannen elkaar heel goed kennen en maakten ze ook veel hoogtepunten mee. Zo is de combinatie van coureur en engineer bezig met een ongekend 2023-seizoen, waarin het ene na het andere record verbroken wordt en hebben ze al drie Formule 1-wereldtitels mogen vieren. In de Talking Bull-podcast vertellen ze over hun samenwerking en onthullen ze dat ze elkaar buiten het werk in de Formule 1 niet heel veel zien. "Er zijn zoveel races en er is zoveel tijd dat we met bij elkaar moeten zijn, dat ik denk dat het oneerlijk zou zijn om te verwachten dat Max meer tijd met mij wil spenderen. En vice versa, wanneer hij een weekend vrij heeft", noemt een grappende Lambiase.

Verstappen sluit zich bij de woorden van zijn Italiaanse engineer aan. "Het ding is ook, als ik in het Verenigd Koninkrijk kom voor simulator-dingen, dan ben ik ook heel blij als ik het VK weer kan verlaten en naar huis kan", vertelt de drievoudig wereldkampioen, die woonachtig is in Monaco en dus heel wat heen en weer moet reizen naar de fabriek van Red Bull in het Engelse Milton Keynes. "Zoals GP (de bijnaam van Lambiase, red.) zegt, we hebben zoveel races samen. Het is dan ook fijn dat als je vrije tijd hebt, je met familie en vrienden de tijd kan nemen, zij verdienen ook alle aandacht." Het is echter niet zo dat ze elkaar buiten het circuit en de fabriek niet treffen. "We hebben elkaar nog gezien tijdens de vakantie en hebben samen een dag doorgebracht. Het is leuk om dat af en toe te doen", aldus Verstappen.

Het werken in de Formule 1 gaat niet altijd gepaard met een gezinsleven. Volgens Verstappen zien Lambiase en hij elkaar heel vaak, want met 25 Grands Prix per seizoen zijn ze bijna vaker weg van huis dan dat ze thuis zijn. "Ik denk dat we elkaar zelfs vaker zien dan voor jou [Lambiase] je vrouw en voor mij mijn vriendin", vertelt Verstappen. Podcast-host Nicola Hulme noemt de onderlinge band als een soort tweede relatie. "Het is heel intens", noemt Verstappen, terwijl Lambiase grappend zegt: "Wel een makkelijkere relatie."