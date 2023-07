Max Verstappen na gevecht met Perez: "Heb al met hem gesproken"

Max Verstappen kon na twee kwalificaties op de Red Bull Ring rekenen op een maximale score van twee pole-positions. Het betekent dat de Nederlander zich morgen zeker weet van de beste startplek, maar ook dat hij zaterdag als eerste mocht oplijnen voor de tweede sprintrace van het seizoen. Verstappen wist teamgenoot Sergio Perez aan zijn zijde, die morgen voor het hoofdnummer overigens van P15 moet komen.

In de eerste ronde van de sprintrace zou het echter zeer close worden tussen beide Red Bull-coureurs. Perez kende een betere start dan Verstappen, waarna laatstgenoemde hem aan de binnenkant nog even op probeerde te vangen. Perez wist de ruimte tussen de RB19 van Verstappen en de pitmuur echter te benutten om als leider de eerste bocht in te duiken. Nadien drukte de Mexicaan Verstappen op het gras, waarbij de wereldkampioen eieren voor zijn geld moest kiezen, maar daarna wel aan de binnenkant van bocht 3 kon kijken. Een gebrek aan grip leidde ertoe dat Verstappen doorschoot, Perez hetzelfde moest doen en Nico Hülkenberg spekkoper bleek op P2.

Lucht alweer geklaard tussen Verstappen en Perez: "Geen groot verhaal van maken"

Meteen na afloop van de race toonde Verstappen via de boordradio zijn ongenoegen over dat moment: "Dit was een goede race, maar dat moment bij de exit van bocht 1 was niet fraai. Dat had een grote crash kunnen zijn. Daar moeten we zeker over praten." Meteen na het uitstappen en nog voor de top drie-interviews heeft dat eerste gesprekje al plaatsgevonden. "Ik had zelf een slechte start, daar begon het mee", blikt Verstappen terug met onder meer Motorsport.com. "Daardoor verloor ik veel terrein. Bij het uitkomen van bocht 1 werd het wat spannend. Ik kwam met twee wielen op het gras en daar was het natuurlijk extreem glad."

"Op het moment zelf weet je natuurlijk niet waarom zoiets gebeurt. Maar na afloop hebben we er meteen even over gepraat en daardoor is het oké." Verstappen vindt dan ook niet dat het een groot thema moet worden in de paddock. "We hoeven hier geen groot verhaal van te maken, nee. Zoiets gebeurt, we praten erover en we gaan gewoon weer door. Zo gaan mensen met elkaar om: de één stelt een vraag, de ander geeft antwoord en we gaan weer door. Jullie hoeven hier eigenlijk geen heel artikel over te schrijven, hoop ik, of natuurlijk juist wel voor de clicks." Perez haakt op dat moment ook gevat in: "Misschien is dit wel hét verhaal van de race, Max, omdat de rest vrij saai was!"

Het momentje daarna tussen Verstappen en Perez in bocht 3 stelde volgens beide heren ook niet veel voor. "Het was nat. Op de lijn die je normaal in het droge pakt, lag minder grip, dus daar kon je sowieso niet rijden. Daardoor moest je meer aan de buitenkant zitten en kon je weer meer richting de binnenkant naarmate het droger werd."

Wat betreft de rest van de race kon Verstappen de wedstrijd controleren. Naarmate de banden van Nico Hülkenberg - in het begin nog tweede - eraan gingen kon hij zijn voorsprong uitbouwen. In de slotfase kwamen teams op een opdrogende baan nog voor de vraag te staan of de intermediates moesten worden ingeruild voor slicks, maar Verstappen besloot dat logischerwijs niet te doen en te consolideren. "Maar dat was alsnog oppassen. Ik kreeg veel mannen om me heen die wel op slicks reden en die onderling aan het vechten waren. Daardoor moest ik alert blijven, maar al met al is het wel een goede race voor ons geweest." Op de suggestie dat het moment met Perez ook anders had kunnen aflopen, reageert Verstappen afsluitend koeltjes: "Dat had gekund, ja, maar is niet gebeurd..."

Video: Max Verstappen en Sergio Perez in gesprek na de sprintrace