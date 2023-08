Verstappen en Russell loven Williams-sensatie Albon: "Goed voor F1 als geheel"

Max Verstappen is met zijn derde pole-position op rij in Zandvoort natuurlijk de grootste winnaar van de zaterdag, al mag Alexander Albon op nagenoeg gelijke hoogte worden geplaatst. De Thai maakt dit hele raceweekend al een ijzersterke indruk, net als Williams als geheel. Logan Sargeant was voor zijn carrière present in Q3, al liep dat met een zware crash in de Gerlachbocht zoals bekend niet helemaal goed af.

Russell benadrukt rol van Vowles in Williams-herstel

Albon kwam in het beslissende deel wel ijzersterk voor de dag en stuurde zijn Williams zelfs naar P4 op de grid. Het komt hem op bijzonder veel lof in de paddock te staan, ook van voormalig teamgenoot Max Verstappen. "Het is erg mooi om te zien. Ik wist voor het weekend natuurlijk niet zo goed wat ik moest verwachten van de andere teams, maar ze zijn het hele weekend al snel bij Williams. Ze zijn snel in de regen en snel in het droge", reageert Verstappen in de persconferentie op een vraag van Motorsport.com. "Het is indrukwekkend om te zien en ook goed voor de sport als geheel. We willen graag dat er meer teams vooraan mee kunnen doen. Voor Alex als individu vind ik het ook prachtig. Hij is een fantastische gast en is natuurlijk mijn teamgenoot geweest. Ik ben blij dat hij vooraan kan laten zien wat hij in zich heeft en dat hij in ieder geval dit weekend een competitieve auto heeft."

George Russell is eveneens positief verrast door Williams, het team waar hij van 2019 tot en met 2021 zelf voor heeft gereden. Naast de rol van Albon wijst hij ook nadrukkelijk naar het collectief. "Ik vind het om te beginnen mooi om Alex nu zo ver vooraan te zien. Dit toont ook meteen aan dat vertrouwen heel veel invloed kan hebben op de prestaties. Tegelijkertijd heeft Williams natuurlijk erg grote stappen gezet. Je ziet dat James Vowles een positieve invloed op het team heeft", looft hij de nieuwe teambaas en de man die hij van Mercedes goed kent. "Hij is absoluut de beste man voor deze job en precies wat Williams nodig heeft voor hun wederopstanding. Het is fantastisch om meer dan alleen de normale topteams vooraan te zien vechten. Dit is wat we uiteindelijk willen in de Formule 1. We willen graag dat iedereen een kans maakt als ze een weekend goed uitvoeren."

Albon dacht zelf dat Williams 'rubbish' zou zijn

Ook Lando Norris gunt zijn vriend Albon de fraaie opsteker in Zandvoort, al voegt hij toe dat het voor hem niet helemaal als een verrassing komt. "Het is natuurlijk wel een soort van verrassing, maar ik zou toch zeggen geen enorme verrassing. Op sommige circuits zijn ze namelijk al erg snel gebleken. Zo stond Alex volgens mij P1 na een vrije training op Silverstone. Het is alleen mooi dat ze het nu ook door kunnen trekken richting de kwalificatie en zelfs in Q3. Ik ben erg blij voor hem en Sargeant zag er ook sterk uit, totdat hij zijn moment in Q3 had." Waar Norris het geen immense verrassing vindt, is Albon die mening overigens zelf wel toegedaan. Zo moet Russell afsluitend nog terugdenken aan een onderonsje dat hij voor de Dutch Grand Prix met Albon had. "Alex zei toen nog dat ze in Zandvoort rubbish zouden zijn, maar dat blijkt dus toch iets anders te liggen!"

Video: Samenvatting van de Formule 1-kwalificatie in Zandvoort