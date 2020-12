Verstappen verwacht Russell vooraan: "Laten zien hoe goed hij is"

Door de positieve coronatest van Lewis Hamilton krijgt Russell een uitgelezen kans om zijn eerste punten in de Formule 1 te scoren. Maar volgens zijn collega's in de koningsklasse zit er nog veel meer in. Gevraagd of Russell zondag meteen gaat winnen, laat Verstappen in gesprek met de Nederlandse pers weten: "Dat kan zeker. En als je gewoon binnen drie of vier tienden van je teamgenoot zit, dan sta je al tweede. Dus er kan niet zo heel veel fout gaan, lijkt mij."

Russell heeft juist een wereld te winnen, zo concludeert de Nederlandse Red Bull-coureur. "Hoe het is om ineens in zo'n auto te stappen? Dat is het fijnste dat er is", wijst hij op zijn eigen entree bij Red Bull Racing in mei 2016. "Ik denk dat hij dat zelf ook zo ziet. Hij wil zich natuurlijk ook laten zien. Kijk, misschien zegt hij dat niet per se, maar dit is natuurlijk wel een kans om te laten zien hoe goed dat je bent ten opzichte van Bottas en ook wel tegenover Hamilton. We hebben dit weekend niet veel bochten, dus je kunt ook niet zoveel verkeerd doen."

"En in de beste auto heb je sowieso al een buffer, ook al voel je jezelf niet helemaal comfortabel, dat je nog altijd vooraan meerijdt. Ik verwacht dat hij het wel goed gaat doen." Die superieure auto maakt dat Verstappen weinig zegekansen voor Red Bull ziet. "Mensen denken er niet aan dat Mercedes nog altijd de dominante auto heeft en dat dit circuit niet echt bij ons past. Ik denk niet dat er veel verandert. Bottas is geen pannenkoek. Als Lewis niet meerijdt, dan denk ik dat hij iets minder druk voelt om hem te verslaan. Daardoor kan Bottas nog wel beter gaan rijden. George heeft de eerste training misschien nog nodig om op gang te komen, maar gaat daarna ook wel hard. Ik zie niet ineens iets heel positiefs voor mij gebeuren hier."

Leclerc durft wel geld in te zetten op zege van Russell

Waar Verstappen denkt dat Russell vooraan meedoet, durft Ferrari-coureur Charles Leclerc nog wel een stapje verder te gaan. "Ik denk dat hij een podium kan pakken, maar ik heb zelfs hoop op een overwinning voor hem. Dat klinkt misschien wat optimistisch, maar ik weet dat hij heel goed is. Ik zou dus op een zege van hem durven gokken", aldus de Monegask tegenover onder meer Motorsport.com.

Ook Lando Norris is optimistisch over de kansen van zijn vriend. "Ik denk dat hij pole kan pakken en zelfs de overwinning. Misschien is het voordeel van Mercedes dit weekend ietsje minder groot, maar ik weet hoe goed hij als coureur is. Ik kan wel een beetje jaloers zijn als hij een goed resultaat haalt of wint, maar ik gun het hem vooral", sluit Norris met een glimlach af.

VIDEO: Wat zijn de kansen en uitdagingen van George Russell bij Mercedes?