Verstappen en Russell loven De Vries: "Hij heeft nu alles bewezen"

Nyck de Vries heeft indruk gemaakt op zijn collega's in de paddock. De 27-jarige reservecoureur van Mercedes kreeg dit weekend de kans van zijn leven voorgeschoteld toen hij in de Paddock Club ineens telefoon kreeg. Het heeft een surreëel weekend ingeluid, een weekend dat hij begon voor Aston Martin en afsluit met twee WK-punten. De Vries zelf is logischerwijs zeer opgetogen over zijn optreden, maar ook andere coureurs komen met schouderklopjes. Zo weten zij dat een debuut met veel druk gepaard gaat en dat het nog vele malen lastiger is zonder fatsoenlijke voorbereiding.

"Ik zag Nyck voor mijn neus aan het vechten. Toen was hij nog aan het knokken voor P10", duidt Verstappen na een vraag van Motorsport.com op het moment dat hij De Vries op een ronde zette. De wereldkampioen deed dat overigens best tactisch, waarmee hij zijn landgenoot meteen wat meer lucht verschafte ten opzichte van Zhou Guanyu. "Het is absoluut niet makkelijk om zomaar in een auto te stappen en om zo'n prestatie neer te zetten. Van wat ik heb gezien, deed hij het erg goed. Toen ik hem voor mijn neus zag verdedigen tegen Zhou bleef hij in ieder geval heel rustig. Hij heeft geen fouten gemaakt en ik ben erg blij voor hem. Punten scoren in je eerste race is indrukwekkend."

Meteen na de race feliciteerde Verstappen de debutant in het vierkantje en ook voor de start hadden beide heren contact met elkaar. "Het was een beetje onverwacht dat we samen op één startrij zouden staan... Gisteravond maakten we daar al grapjes over. Hij is een goede vriend van mij. Voor de start spraken we elkaar ook nog eventjes en zei ik dat hij er vooral van moest genieten. Verder zei ik dat hij niet al te veel moest stressen. Ik herinner me nog van mijn eerste race dat alles zo snel voorbij gaat. Je moet er ingaan met het idee 'we zien wel wat er gebeurt', juist niet stressen of denken 'ik moet goed starten en ik moet een goede eerste ronde hebben.' Maar zo te zien is hij erg goed met alles omgegaan. Dat vind ik alleen maar mooi natuurlijk omdat we elkaar erg goed kennen."

Russell vindt dat De Vries fulltime zitje verdient

Russell, die De Vries natuurlijk goed kent van Mercedes en uit de juniorklassen, is evenzeer te spreken over de Nederlander. "Hij heeft het geweldig gedaan. Maar zelfs in de kartdagen van Max, Charles en ikzelf was hij altijd één van de toppers. Er bestaat geen enkele twijfel over dat hij een plek in de Formule 1 verdient. Alleen dit is nou eenmaal hoe deze sport in elkaar steekt, er zijn maar twintig zitjes en niet iedereen krijgt de kans. Maar nu heeft hij alles bewezen", aldus de Brit.

Hij noemt de invalbeurt van De Vries nog lastiger dan wat hij in Bahrein 2020 bij Mercedes moest doen. "Ik denk dat het voor Nyck zwaarder was. Ik was toen natuurlijk al een volwaardig F1-coureur. Sowieso is het schakelen in één weekend heel lastig. Hij ging van die Aston Martin op vrijdag naar de Williams op zaterdag en dat zijn compleet andere auto's. Dat kost gewoon enkele ronden qua aanpassingen. Punten scoren bij je debuut in een Williams is behoorlijk spectaculair."