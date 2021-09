Verstappen: Russell kan het Hamilton knap lastig maken bij Mercedes

Het besluit wie volgend jaar naast Lewis Hamilton mag instappen is intern al genomen, al is het nog niet wereldkundig gemaakt. George Russell lijkt de voornaamste gegadigde, waardoor Valtteri Bottas op weg zou zijn naar Alfa Romeo. De Fin is door Toto Wolff al eens de 'ideale wingman' genoemd en niet voor niets ziet Hamilton Bottas als zijn gewenste teamgenoot. Met Russell in het team kan de dynamiek bij Mercedes enorm veranderen, waardoor een scenario zoals met Nico Rosberg niet uit te sluiten valt. Ook Verstappen verwacht dat de strijd binnen Mercedes intenser gaat worden als Russell overstapt: "Als hij naar Mercedes gaat, dan zal hij het Lewis zeker lastig maken", aldus de Nederlander op een vraag van Motorsport.com.

"In Bahrein stapte George tijdens zijn invalbeurt in de auto en wist hij het Valtteri ook meteen lastig te maken. Dan kun je jezelf wel voorstellen dat hij alleen maar sneller wordt naarmate hij meer ervaring opdoet en meer aan het team kan wennen", zo vervolgt de huidige nummer twee uit het WK. Ook met het gevoel in de auto valt volgens er Verstappen nog een wereld te winnen, mocht Russell promoveren. "Als je voor het eerst voor een nieuw team rijdt, dan nemen zij nog de leiding qua afstelling, omdat je als coureur eigenlijk geen idee hebt wat te doen. Ik kan me dat nog goed herinneren van mijn eerste race bij Red Bull Racing. Ik zei 'volg maar een beetje wat Daniel doet, want ik heb geen flauw idee wat deze auto nodig heeft om snel te gaan'. F1-auto's lijken best op elkaar, maar qua afstelling kunnen ze behoorlijk verschillen."

De jonge garde neemt het commando over

Het maakt dat Russell nog meer potentie heeft als hij structureel in de Mercedes mag stappen. "Ik heb wel vertrouwen in wat Russell bij Mercedes kan doen. Zijn prestatie in Spa was ook zeer indrukwekkend. Natuurlijk hadden zij met de afstelling iets meer op regen gegokt, maar dat doet niets af aan zijn prestatie. Het is en blijft erg indrukwekkend om zoiets te laten zien in een Williams. Ik verwacht dus zeker dat hij het goed gaat doen als hij het Mercedes-zitje krijgt."

Als Russell de overstap maakt dan is de jonge garde zeer goed vertegenwoordigd bij de top-vier van het huidige kampioenschap. Verstappen zorgt voor het mooie weer bij Red Bull, Lando Norris neemt McLaren bij de hand en Ferrari heeft twee relatief jonge rijders. Russell zou dat plaatje compleet maken door ook bij Mercedes voor verjonging te zorgen. "Maar dat is volgens mij ook heel natuurlijk", reageert Verstappen. "Op een gegeven moment stoppen de oudere coureurs ermee en krijgen nieuwe jongens een kans. Als dat niet gebeurt, dan blijft er geen enkele rijder meer over in de Formule 1", grapt de Limburger. "Het is wel mooi om te zien dat we allemaal in vergelijkbare klassen hebben gereden en dat we de gevechten van de kartbaan kunnen doortrekken naar de Formule 1."

