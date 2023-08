Verstappen en Russell leggen uit waarom Hugenholtzbocht in Zandvoort zo complex is

Bij de aankondiging van de F1-rentree in Zandvoort lag de focus nog grotendeels op de banking in de Arie Luyendijkbocht, waar coureurs in het droge met open DRS doorheen kunnen. Ingewijden zeiden echter al meteen dat de andere kombocht van het vernieuwde duinencircuit, de Hugenholtzbocht, een stuk interessanter zou worden. Al bij de eerste training in 2021 bleken zij het bij het juiste einde te hebben. Tijdens die oefensessie probeerden coureurs veel verschillende lijnen, om er vervolgens achter te komen dat een hoge lijn toch het snelst is.

De eerste twee edities vonden in stralend zomerweer plaats en dus komen coureurs in 2023 voor een nieuw vraagteken te staan: hoe de eerste van in totaal twee kombochten te nemen in de regen? Het heeft zaterdag vermakelijke momenten opgeleverd, tot genoegen van sportief directeur Jan Lammers. "Ik vind het heerlijk. Ik heb echt zitten genieten. De rijders komen dit nu natuurlijk voor het eerst tegen in deze extreme omstandigheden. Het is toch heerlijk dat er in dit weer allemaal nieuwe valkuilen in het circuit blijken te zitten? Ze worden aan meerdere kanten in de enkels gebeten", begint hij tijdens een gesprek met Motorsport.com. "We hebben in de Formule 1-sessies een heleboel schrikmomenten gezien. Gelukkig geen grote gevolgen, maar het geeft wel aan hoe uitdagend een F1-circuit kan zijn als je geen simpele lijntjes als track limits hebt."

Hilariteit over de uitspraak in persconferentie, asfalt een factor van belang?

Tijdens de persconferentie bleek het voor coureurs nog uitdagender om de naam van de bocht uit te spreken dan die in de praktijk te nemen met een F1-auto. Op de vraag van deze website wat de Hugenholtzbocht vooral in de regen lastig maakt, haakte Max Verstappen gevat in: "Vraag deze mannen naast mij eerst even of ze die naam kunnen herhalen!" Lando Norris bracht het er met zijn Belgische roots nog lovenswaardig goed vanaf, George Russell kende beduidend meer moeite. Zijn poging had veel weg van "Oegenoofoof" - waarop Verstappen met "woef" reageerde - en leidde tot hilariteit in de perszaal.

Op een meer serieuze toon kon de Mercedes-coureur echter wel haarfijn uitleggen wat juist dat gedeelte van Circuit Zandvoort zo lastig maakt. "Die bocht is met de banking al uitdagend, maar voor mijn gevoel ligt het ook voor een groot gedeelte aan het asfalt. We zien tegenwoordig steeds meer dat circuits bepaalde delen van de baan opnieuw asfalteren. De helft van het circuit is dan oud en bestaat uit al enigszins gebroken asfalt, waardoor je daar op regenbanden erg veel grip hebt. Dat nieuwe asfalt is dan net een bowlingbaan", beantwoordt hij de vraag van Motorsport.com. "Het betekent dat je in het droge heel veel grip hebt in die kombocht, maar dat het erg glad wordt als er ook maar een beetje regen valt. Tijdens een ronde is dat heel lastig in te schatten, aangezien je in de ene bocht nog oud asfalt hebt en dan ineens op nieuw asfalt komt. Daar moet je erg op letten."

Waar Russell praat over water, is daar bij het ontwerp van de bocht wel rekening mee gehouden. Zo blijft er voor een kombocht relatief weinig standing water aan de binnenkant liggen. "We hebben er absoluut over nagedacht bij het ontwerp. Veel circuits hebben alleen onderaan de baan drainage, maar wij hebben ook bovenaan deze kombochten drainage geplaatst. Daardoor wordt de grootste hoeveelheid water al meteen afgevoerd om het aan één kant niet heel erg te maken. Daar is bij het ontwerp rekening mee gehouden."

'De bocht nodig uit om hem aan te vallen, maar straft je nadien'

Max Verstappen werd tijdens de derde vrije training ook bijna verrast, toen hij een aardig moment in de Hugenholtz beleefde en de RB19 bij de exit maar net uit de vangrails kon houden. "Ik heb eerlijk gezegd geen idee waarom ik daar van de baan schoot. Ik was helemaal niet aan het pushen en verloor de auto ineens. Misschien reed ik wel te langzaam!", zegt de WK-leider met een lach. "Het laatste gedeelte van de banking was om één of andere reden erg glad, net alsof daar veel meer rommel lag. De lijn die je bij de exit moest nemen was ook anders dan in het droge. Het nieuwe asfalt was inderdaad glad en misschien maakte de banking het nog iets verraderlijker."

Lando Norris is tot dusver het hele weekend ongeschonden door bocht 3 gekomen, al onderstreept ook hij dat het een plek is om op te passen. "De omstandigheden waren lastig en sowieso hebben we op deze plek al vaker crashes gezien. Carlos [Sainz] had er vorig jaar toch ook een vrij zware? Je kunt er makkelijk worden verrast, een foutje is zo gemaakt. Het is Oscar [Piastri] vrijdag ook overkomen", duidt hij op het onfortuinlijke moment met Daniel Ricciardo, die geen kant meer op kon. "Als je op de bocht af komt, heb je het gevoel dat je die echt aan kunt vallen. Maar als je dan in een soort dip komt die er in de bocht zit [doordat de banking in tegenstelling tot de Luyendijkbocht niet gelijkmatig loopt] kan er van alles gebeuren. De grip voelt goed aan als je de bocht ingaat, maar wordt als het ware minder naarmate je dichter bij de exit komt. Je kunt deze bocht makkelijk te veel aanvallen. Het is zowel in het droge als in het natte in ieder geval een aardige uitdaging voor ons als coureurs."

Video: De poleronde van Verstappen, het sterke optreden van Albon in de Williams en het tegenvallen van Ferrari en Hamilton geanalyseerd in een nieuwe F1-update