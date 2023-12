Uit de eerdere shortlist met elf namen heeft het sportorgaan de drie definitieve nominaties bepaald. Max Verstappen is er daar een van, ondanks dat hij zijn mening over de prijs niet bepaald onder stoelen of banken heeft gestoken. De nominatie van de Red Bull Formule 1-coureur komt verder niet als een grote verrassing, na zijn dominante jaar waarin hij record na record brak.

De Limburger neemt het in de strijd om de eretitel op tegen provinciegenoot Mathieu van der Poel. Hij werd eerder dit jaar wereldkampioen wielrennen, nadat hij in de wintermaanden ook al in eigen land de wereldtitel bij het veldrijden had veroverd. Van der Poel schreef verder de monumenten Milaan-San Remo en Parijs-Roubaix op zijn naam. De derde genomineerde is voor de titel sportman van het jaar is baanwielrenner Harrie Lavreysen.

De lijst met elf namen kwam uit de koker van NOC*NSF, NOS en Bas van de Goor, voorzitter van de vakjury. Die vakjury bepaalt vervolgens de drie definitieve kanshebbers. De daadwerkelijke stemming voor de eretitels vindt digitaal plaats. Topsporters bepalen voor 50 procent welke collega er met de prijs vandoor gaat. De overige 50 procent komt via de leden van de vakjury.

De uitreiking van de Jaap Eden-trofee vindt plaats op 20 december tijdens een speciaal gala. Het is overigens niet de verwachting dat Verstappen daar acte de présence zal geven. De Nederlander, winnaar van de titel in 2021 en 2022, liet zich eerder dit jaar zoals gezegd kritisch uit over de prijsuitreiking. “Elk jaar hebben we deze prijs voor de sportman en sportvrouw van het jaar. Waarom?", vroeg hij zich hardop af. "Ik wil die niet eens winnen. We zouden al het talent dat we in ons land, of welk land dan ook, hebben moeten waarderen. Het gaat er niet om dat de één beter is dan de rest wat betreft prestaties. Daarom vind ik het een belachelijke prijs.”

