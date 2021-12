Verstappen genomineerd voor Sportman van het Jaar-verkiezing

De sportkoepel maakte twee weken geleden al de shortlist met namen bekend van sporters die kans maakten op een nominatie voor het jaarlijkse gala. Na uitvoerig beraad van de vakjury zijn daar in elke categorie nog drie genomineerden van overgebleven.

In de categorie Sportman van het Jaar is kersvers Formule 1-wereldkampioen Max Verstappen een van de drie genomineerden, al was voor de allesbepalende race in Abu Dhabi al besloten dat de 24-jarige Red Bull-coureur een nominatie verdiende. Verstappen, in 2016 al uitgeroepen tot Sportman van het Jaar, krijgt concurrentie van twee Olympisch kampioenen: BMX’er Niek Kimmann en baanwielrenner Harrie Lavreysen. Kimmann pakte in Tokio ondanks een kniebreuk – die hij overgehouden had aan een botsing met een official tijdens een training – goud in de BMX. Lavreysen pakte op de wielerbaan twee keer een gouden plak en één keer brons. Beide heren pakten dit jaar ook nog de wereldtitel in hun discipline.

Bij de vrouwen zijn de nominaties hetzelfde als bij het laatste Sportgala van 2019. Vorig jaar werd er vanwege het coronavirus namelijk geen gala georganiseerd. Atlete Siffan Hassan won tijdens de Olympische Spelen in Tokio twee keer goud en één keer brons en heeft daarmee opnieuw een nominatie binnengesleept, nadat ze in 2019 al verkozen werd tot Sportvrouw van het Jaar. Hassan krijgt concurrentie van Suzanne Schulting, die begin dit jaar alle onderdelen won bij de WK shorttrack, en wielrenster Annemiek van Vleuten. Zij won in de zomer goud bij de Olympische tijdrit en zilver in de wegwedstrijd.

Vakjury kiest genomineerden

“We kijken hoe groot een sport wereldwijd is, of het in de top dicht bij elkaar zit, wat voor soort evenement het is, welke impact de prestatie heeft op het Nederlands publiek en tot slot of het een hoofd- of bijnummer in de sport betreft”, licht oud-topvolleyballer en voorzitter van de vakjury Bas van de Goor de nominaties toe. “We moeten veel verschillende sporten met elkaar vergelijken en dus blijft het altijd lastig", erkent Van de Goor. "Alleen al dit jaar hebben we 85 Europees kampioenen, 60 wereldkampioenen, 60 paralympische en 36 olympische medailles. Dus het kan niet anders dan dat je mensen die heel goed hebben gepresteerd, niet nomineert.

Een van die sporters die naast een nominatie heeft gegrepen is Jeffrey Herlings, die dit jaar voor de vijfde keer wereldkampioen werd in het WK Motocross. Bij de ploegen sleepten de mannen-baanwielrenners, de hockeyvrouwen en de roeiploeg mannen-dubbelvier wel een nominatie in de wacht.

Het NOS | NOC*NSF Sportgala 2020-2021 vindt plaats op woensdag 22 december.