Max Verstappen genomineerd voor prestigieuze sportprijs Laureus

Ieder jaar reikt Laureus een van de meest prestigieuze sportprijzen van het jaar uit. In de komende lente gebeurt dat opnieuw om de beste sporters en sportteams van 2021 te eren. Voor het eerst maakt Max Verstappen kans op de grootste prijs. Hij werd eind 2021 al uitgeroepen tot de Nederlandse sportman van het jaar en bij de Laureus World Sports Awards maakt hij kans om de wereldwijde sportman van het jaar te worden. De tegenstand die hij in die categorie heeft, is fors te noemen. Ook Olympisch zwemkampioen Caeleb Dressel, marathonloper Eliud Kipchoge, twintigvoudig Grand Slam-winnaar Novak Djokovic, Bundesliga-topscorer Robert Lewandowski en zevenvoudig Super Bowl-winnaar Tom Brady zijn genomineerd.

Ook nominaties voor Mercedes en Marquez

Verstappen is niet de enige kanshebber op een Laureus Award met een link naar de Formule 1. Ook constructeurskampioen Mercedes maakt kans op een beeldje, in dit geval om uitgeroepen te worden tot beste sportploeg van het jaar. Die prijs sleepte de Duitse autofabrikant in 2018 ook al eens in de wacht, destijds voor de prestaties tijdens het F1-seizoen 2017. Evenals Mercedes maken ook de voetbalploeg van Argentinië, het damesvoetbalteam van FC Barcelona, het Chinese Olympische schoonspringteam, de Italiaanse voetbalploeg en NBA-kampioen Milwaukee Bucks kans op de prijs.

Zesvoudig MotoGP-wereldkampioen Marc Marquez maakt intussen kans op de prijs voor beste comeback van het jaar. De Honda-rijder keerde in 2021 terug van een vervelende blessure aan zijn rechterarm. Hoewel de arm hem nog altijd parten speelde, wist hij afgelopen seizoen drie Grands Prix te winnen. Wielrenners Annemiek van Vleuten en Mark Cavendish, turnster Simone Biles, skateboardster Sky Brown en schoonspringer Tom Daley zijn de andere genomineerden. Het is de eerste keer dat Marquez deze prijs kan winnen, maar in de categorie doorbraak van het jaar wist hij in 2014 al een Laureus Award te bemachtigen.

Auto- en motorsport succesvol bij Laureus Awards

De auto- en motorsport vallen relatief vaak in de prijzen bij de Laureus Awards. Michael Schumacher werd in 2002 en 2004 sportman van het jaar, Sebastian Vettel in 2014 en Lewis Hamilton in 2020. Mercedes werd in 2018 dus sportploeg van het jaar, nadat eerder Renault (2006) en Brawn GP de prestigieuze prijs ontvingen. Alex Zanardi, Valentino Rossi en Sophia Flörsch wonnen al eens de award voor comeback van het jaar, terwijl Juan Pablo Montoya, Hamilton, Jenson Button, Marquez, Daniel Ricciardo en Nico Rosberg ooit de doorbraak van het jaar beleefden volgens Laureus.