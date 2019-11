Verstappen genomineerd voor FIA Action of the Year

Verstappen krijgt een nominatie na een heerlijke strijd met Ferrari-rijder Leclerc in Silverstone. De Red Bull-coureur zat de Monegask lang op de hielen tot hij met een mooie inhaalbeweging de Ferrari kon inhalen. Die actie levert de Limburger een nominatie op voor de FIA Action of the Year, een prijs waarop gestemd wordt door het grote publiek.

Het is niet de eerste keer dat Verstappen die eer te beurt valt. Hij won de award namelijk drie jaar op rij. In 2014 kreeg hij de prijs voor een inhaalactie op Antonio Giovinazzi in het FIA EK Formule 3. Een jaar later ging hij als debutant bij Toro Rosso buitenom langs de Sauber van Felipe Nasr bij Blanchimont. In 2016 was er de weergaloze inhaalbeweging op de latere wereldkampioen Nico Rosberg op een doorweekt Interlagos.

Stemmen kan via Facebook Messenger. De link vind je op de website van de FIA.