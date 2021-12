Verstappen genomineerd voor BBC World Sports Star-award

De BBC zet ieder jaar de grootste persoonlijkheden uit de sport in het zonnetje, zowel nationaal als internationaal. Lewis Hamilton heeft de award voor beste Britse sportpersoonlijkheid al tweemaal gewonnen, waaronder vorig jaar. Titelrivaal Max Verstappen is dit jaar genomineerd voor de World Sports Star-award voor voornaamste sportpersoonlijkheid van de wereld. De Britse zendermaatschappij maakte op maandagochtend de genomineerden bekend, uitgerekend na een veelbesproken raceweekend in Saudi-Arabië. De laatste F1-coureur die de wereldwijde Award uitgereikt kreeg, was Sebastian Vettel in 2013. Toen stond de prijs nog te boek als ‘Overseas Sports Personality of the Year’.

Verstappen heeft pittige tegenstand: Saul ‘Canelo’ Alvarez, Rachael Blackmore, Tom Brady, Novak Djokovic en Elaine Thompson-Herah. Alvarez is de onbetwiste wereldkampioen in het supermiddengewicht. Hij schreef dit jaar historie door van vier verschillende bonden de titel op zak te hebben. Blackmore won in april als eerste vrouwelijke jockey de Grand National, Brady won voor de zevende maal de Super Bowl met de Tampa Bay Buccaneers. Tennisser Novak Djokovic won drie Grand Slams, Thompson-Herah won op de Olympische Spelen in Tokio driemaal goud op de atletieksprintnummers.

Via de website van de BBC kan gestemd worden op de genomineerden. Op 14 december sluiten de stembussen, vijf dagen later vindt de prijsuitreiking plaats.