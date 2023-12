Verstappen geniet van GT3's en simracen: "Fijn om soms stapje terug te doen"

Max Verstappen beschikt over een langlopend contract bij het Formule 1-team van Red Bull, waardoor hij tot en met 2028 zeker is van zijn zitje. Hij heeft net zijn beste seizoen tot nu toe achter de rug, met negentien zeges en zijn derde F1-titel op zak. De 26-jarige Limburger geniet van de Formule 1, ook al kreeg hij afgelopen seizoen weinig weerstand. "Ik hou van de competitie", zegt Verstappen tegen The Race. "Ik hou ervan om de rest te verslaan en om races te winnen. Ik vind het leuk dat je jezelf constant op de proef stelt. Je leert constant bij. Het is niet saai, nooit."

Verstappen reisde onlangs af naar Portimão, om daar met enkele GT3-auto's te rijden. Hij heeft er geen geheim van gemaakt dat hij droomt van het oprichten van zijn eigen GT3-team en racet ook regelmatig met die auto's in de virtuele racewereld van iRacing. "Het is exact hetzelfde, maar dan op een andere manier", legt Verstappen het verschil tussen racen in de F1 en in GT3's uit. "Het zijn andere auto's, ze hebben andere behoeften dan een F1-auto. En dat vind ik leuk. Ik rijd verschillende soorten auto's en help de jongere generatie binnen het team middels advies. Ik vind het fijn om te zien hoe zij met elkaar communiceren. Ik ben er gewoon bij, soms op de achtergrond, een beetje meer ontspannen. Maar we willen nog steeds winnen, die motivatie is er altijd."

Verstappen benadrukt dat de Formule 1 'nog steeds leuk' is, maar 'het is zeer professioneel'. "Een GT3-auto is niet zo geavanceerd. Maar dat is ook mooi, omdat het allemaal wat meer old-school is, het is gewoon een beetje anders om te rijden. Je hebt natuurlijk niet dat er twintig mensen aan je auto sleutelen, er zijn niet eindeloos veel mogelijkheden met wat je aan de auto kunt doen, zoals 'ik wil dit veranderen', maar soms is dat niet mogelijk. Het is wat eenvoudiger en soms is het gewoon fijn om een stapje terug te doen."

Voor nu zit er nog geen carrière in de GT3's of langeafstandsracerij in voor Verstappen, die nog steeds geniet van de Formule 1. Wel heeft hij voor zichzelf duidelijk gemaakt wanneer hij moet stoppen. "Het is heel simpel. Ik zal het altijd op dezelfde manier aanpakken, tot de dag dat ik tegen mezelf zeg dat ik dat niet meer kan doen. En dan stop ik. Ik weet dat als ik het op een lagere intensiteit doe, ik niet op 100 procent van mijn kunnen zit. En als ik niet 100 procent geef, dan ben ik mezelf zat en rijd ik liever niet."