Na de puntloze Grand Prix van China reisde Max Verstappen af naar Duitsland voor de tweede ronde van de Nürburgring Langstrecken-Serie (NLS). Hij won de race samen met teamgenoten Daniel Juncadella en Jules Gounon, totdat zij gediskwalificeerd werden omdat het team te veel bandensets had gebruikt.

Toch heeft Verstappen er over het algemeen een goed gevoel aan overgehouden, wetende dat deze race vooral diende ter voorbereiding op de 24 uur van de Nürburgring van 16 en 17 mei. "Over het algemeen was het een geweldig weekend", blikt Verstappen tegenover onder meer Motorsport.com terug op NLS2.

"We hebben echt een goede tijd gehad met mijn teamgenoten. In de kwalificatie maakten we een kleine fout tijdens het oefenen van de pitstops, waarbij er een extra set banden op de auto werd gezet tijdens onze out-in-runs."

"Maar verder is het in de race vrij simpel, omdat iedereen gewoon vier nieuwe sets gebruikt", voegt Verstappen toe. "Het is natuurlijk jammer om het resultaat te verliezen, maar tegelijkertijd zet het het team misschien weer even op scherp. Misschien hadden we dat wel nodig. De samenwerking binnen het team was in ieder geval erg goed. De engineers weten precies wat ze doen en zijn al lange tijd enorm succesvol in de GT-racerij. Voor mij was het gewoon een heel leuk weekend."

Glimlach op gezicht

Verstappen maakt er geen geheim van dat het zijn doel is om de 24 uur van de Nürburgring te winnen. "Daar bereiden we ons op voor en daarom zijn dit soort races zo waardevol", legt hij uit. "We hadden geluk met het weer en het draait allemaal om het vinden van de juiste afstelling van de auto."

"Je moet je comfortabel en zelfverzekerd voelen om aan te vallen, niet alleen in één ronde, maar ook in het verkeer. Denk aan bandenkeuze en compounds – daar draait het allemaal om."

Max Verstappen heeft genoten van zijn NLS-uitstapje op de Nordschleife. Foto door: Jan Brucke/VLN

"Voor mij persoonlijk gaat het ook om het leren kennen van het team", vervolgt Verstappen. "Pitstops doen voelde een beetje alsof ik een rookie was. Je stapt uit de auto en moet je teamgenoot helpen met instappen – dat had ik nog nooit gedaan. Het gaat er dus om dat je de procedures leert en de auto beter begrijpt. Ik heb de afgelopen maanden al met verschillende GT-auto's gereden, dus het gaat er vooral om dat ik daar volledig in kom. Daarom doe ik deze races voorafgaand aan de 24 uur [van de Nürburgring]."

Gevraagd of dit uitstapje hem iets heeft gegeven wat de Formule 1 momenteel niet kan bieden - hij heeft zich immers kritisch uitgelaten over de nieuwe F1-auto's - antwoordt Verstappen: "Dat is onmogelijk te vergelijken, maar ik wilde dit al een tijdje doen. Het is echt iets waar ik enorm van geniet. Elke keer als ik uit de auto stapte, had ik een glimlach op mijn gezicht. En dat is altijd een goed teken."

Losse races

Na de Nürburgring wachtte Verstappen nog een uitstapje, al was dat meer voor promotiedoeleinden van Red Bull. Op een kletsnat circuit van Fuji stapte Verstappen namelijk in een Nissan Z Nismo GT500, een auto uit de topklasse van het Japanse Super GT-kampioenschap.

"Ja, dat was heel leuk", zegt Verstappen. "Alleen jammer dat het zoveel regende, waardoor ik niet zoveel ronden kon rijden. Ik had er graag meer willen doen. Maar het is een fantastische auto en een geweldige klasse. Het was een mooie ervaring om die auto te rijden en ook het gripniveau in de regen te voelen. Dat is toch anders dan wat we normaal in Europa hebben. En het rijden met zoveel verschillende auto's is altijd een goede ervaring."

Het leidt uiteraard wel tot de vraag of hij de Super GT zou overwegen in de toekomst. "Wie weet, dat moet ik nog zien", laat Verstappen desgevraagd weten. "Zoals ik al zei, het is een geweldige klasse. Ik zou alleen willen dat er wat meer losse, op zichzelf staande races waren in plaats van alleen een kampioenschap. Dan is het makkelijker om ergens aan mee te doen."

"Een heel kampioenschap rijden kan ik niet en één losse race binnen een kampioenschap is ook niet altijd ideaal. We zullen zien. Ik zou het in ieder geval leuk vinden om met die auto's te racen. Het doet me een beetje denken aan de oude DTM-auto's en die vond ik vroeger ook geweldig om naar te kijken."

Zo snel mogelijk

Zo heeft Verstappen in iets meer dan een week tijd kunnen proeven van de Formule 1, GT3's en Super GT's. Al deze auto's hebben ook hun eigen karakteristieken, merkt de 28-jarige Nederlander op. "Een GT-auto rijdt natuurlijk heel anders dan een Formule 1-auto. Hij beweegt veel meer en je voelt het gewicht veel sterker. Dat vraagt om een andere rijstijl. Maar ik heb dat jarenlang al op de simulator gedaan, dus toen ik instapte voelde het niet vreemd of onverwacht. Ik was erop voorbereid", benadrukt hij.

"Alles wat je op de limiet rijdt, is moeilijk – of het nu een F1-auto, een GT-auto of een straatauto is: als je die op de Nordschleife tot het uiterste pusht, is dat sowieso lastig. Dus wat ik ook rijd: zodra ik erin zit, probeer ik gewoon zo snel mogelijk te gaan", besluit hij.