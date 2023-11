Verstappen geniet van F1-succes 2023: Niet winnen verveelt pas

In een seizoen waarin Max Verstappen ondertussen al zeventien races heeft gewonnen, ruim voor het einde van het seizoen wereldkampioen geworden is én hij de ene na het andere record verbreekt, ligt verveling op de loer. De Nederlander kijkt zelf niet zo naar zijn succesreeks. "We raken pas verveeld als we niet meer winnen", noemt Max Verstappen in de Talking Bull-podcast. "Dit motiveert me elke dag weer, om hier bij de fabriek te komen om me voor te bereiden voor de volgende race, maar ook als ik daar ben geeft het me het beste gevoel wat er is. Voor mij is het helemaal niet saai."

Bij het gesprek is ook Gianpiero Lambiase aangeschoven. De race-engineer van Verstappen volgt zijn coureur in zijn mening. "Mijn grootste angst is dat we met sterkere tegenstanders moeten werken en niet meer elke race kunnen winnen. Je ziet hoe hij nu al met me omgaat en we winnen telkens", grapt de engineer over de boordradio's die er af en toe verhit aan toe gaan. Verstappen denkt echter dat die angst niet reëel is. "We hebben dat al gehad. We konden toen één of twee races winnen en volgens mij moet dat [minder winnen] goed komen", knipoogt de 26-jarige coureur.

Nu geniet Verstappen voornamelijk van alle successen, maar zelfs in de dominantste race is de Limburger niet altijd tevreden over zijn RB19. "Ik word ook nu nog kwaad als dingen niet goed gaan", vertelt de regerend wereldkampioen. "GP staat daar hetzelfde in, we willen altijd het zo goed mogelijk doen. Niemand is perfect, maar we proberen zo dicht mogelijk bij perfectie te komen." Dat is dan ook de reden waarom het af en toe flink kan knetteren over de boordradio. "We zijn allebei enorm gedreven om te winnen. We houden er niet van om na een weekend te denken 'dat hadden we beter kunnen doen'. Daar worden we nog boos van. Ik denk dat dat iets goeds is, want anders gaat er wat mis."

Lambiase herkent zich enorm in de woorden van de 26-jarige coureur. "We zijn nooit heel blij, want onze lat ligt heel erg hoog", aldus de engineer. "We zijn zulke perfectionisten, dat nooit iets goed genoeg is. Dat motiveert ons in het proces om het beste eruit te halen wat erin zit."