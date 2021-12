Verstappen geloofde altijd in Honda: “Kwestie van nooit opgeven”

Honda maakte bijna een jaar geleden bekend dat het aan het eind van het F1-seizoen 2021 zou vertrekken uit de Formule 1. De Japanse constructeur was sinds 2015 actief op het hoogste niveau. Na een moeizame periode bij McLaren besloten de partijen uit elkaar te gaan, Red Bull, dat door de strubbelingen met Renault in motornood zat, sloeg daarop de handen ineen met Honda. In het derde en laatste jaar van de samenwerking won het concern met Red Bull en Verstappen de wereldtitel.

Gevraagd hoe die wereldtitel bij Honda is aangekomen, zegt Max Verstappen: “De emotie was bij iedereen zichtbaar en het is andermaal het bewijs dat je nooit moet opgeven en altijd moet blijven pushen.” De Limburger, die voor Red Bull Racing de eerste wereldtitel in acht jaar won, vervolgt: “Natuurlijk hebben zij moeilijke situaties gehad in het verleden, maar iedereen in het team heeft ze verteld dat we dit samen konden doen. Ze moesten er enkel in geloven en dat hebben ze gelukkig gedaan. Natuurlijk zat daar een flinke investering achter, maar dat is normaal in de Formule 1. Dat hoort er gewoon bij. Dat we samen het kampioenschap hebben gewonnen in de laatste race dat ze nog bij het team hoorden, was fantastisch met alle emoties die daarbij hoorden.”

Verstappen besliste het titelgevecht in zijn voordeel na een intense strijd met Lewis Hamilton. Uiteindelijk kwam het aan op de laatste ronde van de Grand Prix van Abu Dhabi: Verstappen wist uit geslagen positie zijn Britse tegenstander na een late safety car alsnog te verslaan. De rivaliteit tussen de twee haalde niet alleen het beste uit de coureurs naar boven, maar ook uit de teams. “We hebben niet alleen onszelf naar een ander niveau gepusht, ook het hele team ging naar een ander niveau waarvan ze dachten dat het niet mogelijk was. Voor iedereen was het een heel intens duel. Dat je elke race vecht en de uitvoering elke race weer perfect moet zijn met de strategie, met de voorbereiding, met het voorkomen van eventuele mechanische problemen, en al dat soort zaken, maakte het heel stressvol voor iedereen die erbij betrokken was.”

De constructeurstitel viel daarentegen wel ten deel aan Mercedes. Verstappen oordeelt dat de Duitse autofabrikant gedurende het seizoen over de snellere wagen beschikte.

