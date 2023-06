Ayrton Senna begon zijn Formule 1-carrière bij Toleman en zou later voor Lotus, McLaren en Williams rijden. Met name in zijn tijd bij McLaren behaalde hij veel successen. Hij kroonde zich in 1988, 1990 en 1991 tot wereldkampioen met het Britse team. In 1994 stapte hij over naar Williams, maar hij zou dat seizoen nooit afmaken. De Braziliaan kwam op het circuit van Imola om het leven. Hij behaalde in zijn 161 races in de Formule 1 41 overwinningen, stond 80 keer op het podium en begon 65 keer van pole-position aan een race.

Een korte tijd reden de Senna- en Verstappen-naam tegelijkertijd in de Formule 1. Jos Verstappen en Ayrton Senna verschenen in Brazilië en Japan (Okayama International Circuit) allebei op de grid. Senna als Williams-Renault-coureur, Verstappen als Benetton-Ford-coureur. De Nederlander, de kampioen in de Duitse Formule 3, was aangenomen als testcoureur van Benetton, maar een crash van JJ Lehto zorgde ervoor dat hij naast Michael Schumacher zou rijden in Brazilië en Japan. Lehto nam op Imola het stuur weer over van Verstappen.

Drie decennia later staan de namen Senna en Verstappen opnieuw naast elkaar. Dit keer omdat Max Verstappen erin is geslaagd om zijn 41ste zege in de Formule 1 te pakken. Motorsport.com zet de statistieken van de twee coureurs, ten tijde van het behalen van die 41ste zege, op een rij.

Grand Prix-zeges

Ayrton Senna: 41

Max Verstappen: 41

Het interessante is dat beide coureurs een soortgelijk patroon vertoonden in hun eerste jaar in de Formule 1. Senna won geen enkele race met Toleman, Verstappen won in zijn rookiejaar bij Toro Rosso ook niet. Senna won vervolgens in 1985, 1986 en 1987 steeds twee races. Verstappen maakte in 2016 de overstap naar Red Bull en won de Grand Prix van Spanje. In 2017 en 2018 won Verstappen twee races, een jaar later zou hij er drie winnen. Toen Senna voor McLaren reed, won hij in zijn eerste vier seizoenen bij het team elke keer minstens zes races.

Verstappen was in 2021 op weg naar zijn eerste F1-titel ijzersterk en won maar liefst tien races. In 2022 ging de Nederlander een stap verder en won hij een ongekend aantal van vijftien races in één seizoen. Dat is allemaal uiteraard wel met de kanttekening dat de Formule 1-kalender in de jaren 80 en 90 vaak rond de 16 races lag, waar we de afgelopen twee jaar minstens 22 races hebben gehad. Bovendien nam Senna het in zijn eerste twee jaren bij McLaren op tegen teamgenoot Alain Prost, met zijn vier wereldtitels een van de grootheden van de sport.

Grand Prix-starts

Ayrton Senna: 161

Max Verstappen: 171

Senna bewandelde een kortere weg richting de 41 Formule 1-zeges. Senna stond aan de start van 161 races, Verstappen had er 171 races voor nodig. Met zijn 41 zeges uit 161 races heeft Senna een gemiddeld winstpercentage van 25,47 procent. Verstappen staat met zijn zege in Canada op een winstpercentage van 23,98 procent. Verstappen kan dat percentage van Senna dit seizoen nog overtreffen, op zijn vroegst bij de Grand Prix van België. Wel zou de tweevoudig wereldkampioen dan ook nog eens de Oostenrijke, Britse en Hongaarse Grands Prix winnen. Verstappen zou daar dit seizoen dus in kunnen slagen, maar elke keer dat hij naast de zege grijpt zal het langer duren voordat dit een feit is.

Podiumplaatsen

Ayrton Senna: 80

Max Verstappen: 85

Verstappen kwam met zijn zege in Australië al op gelijke hoogte met Senna, maar dan voor wat betreft het aantal podiumplaatsen. Het was zijn tachtigste podiumplaats, het aantal dat de Braziliaanse legende in zijn carrière behaalde. Inmiddels staat de teller op 85 voor Verstappen, die vorig jaar een grote slag sloeg met zeventien podiumplaatsen. In 2021 was hij nog iets sterker: toen stond hij maar liefst achttien keer op het podium. Van 2018 tot en met 2020, toen Mercedes nog domineerde, stond hij 31 keer op het podium namens Red Bull. Senna blonk ook uit met een mindere auto. In zijn debuutseizoen bij Toleman pakte hij drie keer een podiumplek: Monaco, Groot-Brittannië en Portugal. In zijn tijd bij Lotus, dat het moest opnemen tegen sterke teams als Williams, McLaren en Ferrari, pakte hij 22 podiums, waarvan zes zeges.

Aantal punten

Ayrton Senna: 1859,5 (gemiddeld 11,5 per race)

Max Verstappen: 2153,5 (gemiddeld 12,6 per race)

Door de jaren heen is het puntensysteem van de Formule 1 meermaals veranderd. Om de vergelijking eerlijk te houden, zijn de punten van Senna omgezet naar het huidige puntensysteem, zonder rekening te houden met bonuspunten voor de snelste raceronde. Ook de in 2021 ingevoerde sprintraces zijn achterwege gelaten. Verstappen heeft dus wel een stuk meer punten gescoord ten tijde van zijn 41ste Formule 1-zege, al gaat de vergelijking niet helemaal op dankzij de veel betere betrouwbaarheid van de Formule 1-bolides. Verstappen wist in zijn debuutseizoen bij Toro Rosso in tien van de negentien races punten te pakken. Twee keer eindigde hij op de vierde plaats - in Hongarije en de Verenigde Staten - en in acht gevallen eindigde hij tussen de zevende en tiende plaats.

Senna's eerste seizoenen vonden plaats in een tijd waarin de auto's regelmatig uitvielen vanwege kapotte motoren en andere mechanische gebreken. Een goed voorbeeld is het seizoen 1989, toen hij de titelstrijd tegen teamgenoot Prost verloor. Senna scoorde in slechts zeven van de zestien races punten, waarvan zes zeges en één tweede plaats. Desondanks was hij dus competitief genoeg om voor de titel te strijden.

Ayrton Senna won 41 races in zijn Formule 1-carrière. Foto: Motorsport Images

Pole-positions

Ayrton Senna: 65

Max Verstappen: 25

Op het gebied van pole-positions is het verschil tussen Senna en Verstappen uitzonderlijk groot. Daar zijn ook meerdere verklaringen voor. Zo pakte Senna zijn eerste vijftien pole-positions in 1985 en 1986, toen zijn Renault-aangedreven Lotus uitzonderlijk snel was in de kwalificatie, maar in de race liet deze het vaak afweten. In 1988 en 1989 maakte Senna optimaal gebruik van zijn sterke McLaren en pakte hij 26 keer de pole-position in 32 races.

Verstappen pakte zijn eerste F1-pole in 2019, in Hongarije. Hij zou datzelfde jaar nog eens pole pakken en in 2020 veroverde hij deze slechts één keer. Pas vanaf het seizoen 2021 begon het hard te gaan voor de Nederlander. De Red Bull bleek in veel gevallen een stuk beter te zijn op de zondag dan op de zaterdag, zoals in 2022 ook bleek. Toen won Verstappen vijftien keer, maar slechts zeven daarvan werden vanaf pole gewonnen.

Snelste raceronden

Ayrton Senna: 19

Max Verstappen: 24

Een gebied waar beide coureurs, ten opzichte van het aantal zeges, wat minder op scoren, is het aantal snelste raceronden. In de race zijn er ook veel meer variabelen die ervoor zorgen dat een coureur de snelste ronde kan noteren. Zo kan het zijn dat een coureur in de slotfase van de race op de zachtste compound overstapt om voor die snelste ronde te gaan. Het is daarnaast lange tijd voor de coureurs niet heel interessant om voor die snelste ronde te gaan, totdat het bonuspunt weer werd geïntroduceerd. In het geval van Senna kwamen 10 van zijn 19 snelste raceronden voort uit races die hij had gewonnen. Voor Verstappen geldt een vergelijkbare statistiek: 11 uit 24.

Eerste Grand Prix-zege

Ayrton Senna: GP Portugal 1985

Max Verstappen: GP Spanje 2016

Een zeer hoog gewaardeerde, jonge coureur begint aan zijn tweede seizoen in de Formule 1 en pakt op het Iberisch Schiereiland zijn eerste zege. Check en check. Senna stond al op de radar van veel F1-fans voordat hij bij Toleman zijn debuut maakte. In 1985 maakte hij de overstap naar Lotus. Met dat team zou hij zijn eerste zege pakte in de kletsnatte Grand Prix van Portugal op Estoril, de tweede race van het seizoen. Het werd een iconische zege en wordt door velen aangewezen als zijn beste F1-zege ooit.

Verstappen pakte ook op memorabele wijze zijn eerste F1-zege. Hij reed eerst een volledig seizoen bij Toro Rosso, waar hij indruk maakte op de Red Bull-top. Dat gold niet voor Daniil Kvyat, die in Spanje plaats moest maken voor de Nederlander en op zijn beurt naar Toro Rosso ging. Verstappen profiteerde op het Circuit de Barcelona-Catalunya van de bizarre crash tussen Mercedes-teamgenoten Nico Rosberg en Lewis Hamilton. Vervolgens kwam er een rondenlange strijd met Ferrari-coureur Kimi Raikkonen, maar Verstappen hield het hoofd koel en pakte in zijn eerste race namens Red Bull meteen de zege. Het zou het startschot zijn van een zeer succesvolle samenwerking.

Thuiszeges

Ayrton Senna: 2

Max Verstappen: 2

Senna kreeg in zijn carrière vaak de kans om zijn thuisrace in Brazilië te winnen, maar uiteindelijk zouden er slechts twee thuiszeges achter zijn naam komen te staan. In de eerste seizoenen dat hij in de F1 reed, werd de Braziliaanse Grand Prix op het Jacarepagua-circuit verreden in Rio. Later zou de race naar Sao Paulo gaan, waar hij wel wat succesvoller was. In 1991 vielen de puzzelstukjes dan eindelijk allemaal op hun plek. Hij reed met zijn McLaren-Honda naar de zege en won er twee jaar later opnieuw, toen met de McLaren-Ford onder wisselvallige omstandigheden.

De terugkeer van de Nederlandse Grand Prix in 2021 betekende dat Verstappen nu ook voor thuiszeges kon gaan. Het circuit van Zandvoort stond zo voor het eerst in 36 jaar weer op de F1-kalender. Met veel druk op zijn schouders van de oranjezee op de tribunes won Verstappen in 2021 en 2022, allebei van pole-position.

Meeste achtereenvolgende zeges

Ayrton Senna: 4

Max Verstappen: 5

Senna's beste winstreeks is vier races. De Braziliaan slaagde daar wel twee keer in. In 1988 won hij in Groot-Brittannië, Duitsland, Hongarije en België op weg naar zijn eerste wereldtitel. Drie jaar later zou hij opnieuw vier races op rij winnen: Phoenix, Brazilië, San Marino en Monaco. Dat seizoen won hij zijn derde en laatste F1-titel. Verstappen slaagde er vorig jaar in om vijf races op rij op de hoogste trede van het podium te eindigen. Hij won toen de Grands Prix van Frankrijk, Hongarije, België, Nederland en Italië. Toch zijn beide coureurs nog niet in de buurt van het record van Sebastian Vettel gekomen. De viervoudig wereldkampioen domineerde in 2013 en pakte in maar liefst negen achtereenvolgende races de zege.

Zeges in Formule 3

Ayrton Senna: 15

Max Verstappen: 11

Zowel Senna als Verstappen stond in de Formule 3-tijd al op de radar van Formule 1-teams. Beide coureurs sloegen de middenklasse over. In het geval van Senna was dat de Europese Formule 2, Verstappen maakte meteen de sprong en sloeg de GP2 - nu de Formule 2 - over. Senna won bij zijn F3-debuut, wat gebeurde tijdens een race op Thruxton in 1982. Een jaar later won hij 12 van de 20 races in het Britse F3-kampioenschap. Bovendien won hij twee races in de beroemde Macau GP, waar hij met jetlag en al - dankzij een Brabham F1-test - in staat was om twee heats te winnen in een veld vol sterke F3-rijders van allerlei regio's. Voor zijn stap naar de Formule 3 had Senna al de titel gepakt in de Formule Ford 1600 en de FF2000.

Verstappen maakte zo goed als de overstap van het karten naar het Europese F3-kampioenschap in 2014. De Nederlander reed zich in de schijnwerpers door tien van de dertig races dat seizoen te winnen. Dat deed hij in een zeer competitief veld met coureurs als Esteban Ocon en Tom Blomqvist - die boven hem eindigde in het kampioenschap - en Antonio Giovinazzi, Antonio Fuoco, Felix Rosenqvist, Jake Dennis en Lucas Auer. Hij won bovendien de Masters of F3 op Zandvoort, destijds een van de belangrijkste F3-races.

Max Verstappen debuteerde in 2014 op Suzuka tijdens een vrije training namens Scuderia Toro Rosso. Foto: Motorsport Images