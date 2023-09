Max Verstappen vindt Mercedes op zijn weg tijdens VT1 F1 Japan In het begin van het F1-weekend in Japan is de strijd tussen Mercedes en Red Bull Racing alweer een klein beetje aangewakkerd. Max Verstappen was bezig met een snelle ronde, maar vond een Mercedes-wagen op zijn weg. De Nederlander liet zich luid en duidelijk over de radio uit en vond dat hij erg gehinderd werd.