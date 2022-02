Op 9 februari presenteerde Red Bull Racing als een van de eerste teams de nieuwe wagen voor 2022. Het was echter niet veel meer dan een showmodel in de nieuwe kleurstelling. De echte auto werd nog niet getoond, om de concurrentie niet wijzer te maken dan noodzakelijk. De RB18 blijkt echter al wel volledig klaar voor de eerste wintertestdag, die op 23 februari in Barcelona gepland staat.

Wereldkampioen Max Verstappen heeft vandaag de eerste meters gemaakt met de nieuwe auto tijdens een zogeheten shakedown, blijkt uit informatie van De Telegraaf. Hiervoor is een filmdag gebruikt, waarvan alle teams er twee per jaar beschikbaar hebben om promotiemateriaal te schieten. Op zo’n dag wordt gereden op speciale demonstratiebanden en mag maximaal honderd kilometer worden afgelegd.

Veel teams gebruiken zo’n filmdag in de aanloop naar de eerste test van het jaar als shakedown, om eventuele kinderziekten te ontdekken en tijdig te verhelpen. Zo kan er tijdens de wintertestweek direct begonnen worden met het verzamelen van waardevolle data. Sergio Perez is donderdag ook al in actie gekomen met de RB18.

Eerder deze week verraste Alfa Romeo al met een shakedown van de nieuwe auto. Ook AlphaTauri en Williams hebben meters gemaakt met het wapen voor het seizoen 2022. McLaren heeft vlak voor de testweek in Barcelona een filmdag gepland staan. De verwachting is dat ook Mercedes en Ferrari hun nieuwe bolides nog voor de seizoensaftrap in alle rust aan de tand gaan voelen.

F1-update: Wat Red Bull wel en niet heeft getoond tijdens de presentatie