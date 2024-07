Max Verstappen: "Ik ben gefrustreerd, sommige mensen moeten wakker worden"

Max Verstappen heeft in de Formule 1-kwalificatie nabij Boedapest genoegen moeten nemen met een derde plek achter het McLaren-duo. Met 0.046 seconde achterstand was het verschil slechts marginaal, maar dat maakt Verstappens humeur er niet beter op. "Op de één of andere manier voelt het alsof ik meer op de limiet zit dan vorig jaar. Mijn ronde was ook gewoon goed. Het verschil was vijf honderdsten, maar ik had twee setjes banden en Lando maar één. Ik denk dat het gat een vertekend beeld geeft, dus dat het in het echt meer is dan vijf honderdsten. Dat gevoel heb ik natuurlijk ook voor morgen, dat dit een probleem gaat zijn. Als je wereldkampioen wilt worden, dan moet het natuurlijk beter dan dit."

Niet iedereen op dezelfde golflengte

Als wordt opgemerkt dat Verstappen enigszins gefrustreerd klinkt, haakt de Limburger in: "Ja, omdat het met de updates nog steeds niet goed genoeg is. Dus ja, daar ben ik wel gefrustreerd over. Ik had gehoopt dat het meer had opgeleverd." Een deel van de verklaring kan in het weer schuilgaan, aangezien 'des te warmer, des te beter' geldt voor Red Bull en het zaterdag een stuk koeler was, maar daar wil Verstappen niet aan. "Dat maakt op zich niet uit, want in de laatste wedstrijden zijn we op elk circuit - banen met snelle bochten, langzame bochten, koud of warm - eigenlijk steeds verslagen op basis van pure snelheid", zo laat Verstappen na een vraag van Motorsport.com weten.

De belangrijkste conclusie van Verstappen is dat de updates weliswaar werken, maar dat die nog niet genoeg zijn. Bovendien maken ze de balans nog meteen niet beter voor de coureur, een punt waar Red Bull juist wel veel waarde aan hecht. "Nee, het voelt nog hetzelfde", reageert de wereldkampioen tegenover deze website. "Je ziet dat McLaren gewoon 1 en 2 staat, dan weet je dat die auto als een kogel gaat. Bij ons is het lastiger, ook omdat het heel lastig is om een goede balans met de auto zelf te vinden. Het is heel makkelijk om over de limiet te gaan en dan verlies je meteen veel tijd."

Waar Verstappen niet voor het eerst aan de bel trekt, voegt hij toe dat niet iedereen binnen het team de ernst van de zaak inziet. "Niet iedereen, denk ik. Ze weten dat ik geen excuses zoek, ik ben altijd heel reëel en misschien zit niet iedereen op dezelfde golflengte." Gevraagd of dat laatste frustrerend is, vervolgt de drievoudig wereldkampioen: "Nee, het frustreert me niet, maar ik denk dat sommige mensen wel een beetje wakker moeten worden. We hoeven niet in details te treden wie dat is."

Verstappen wil geen 'valse hoop' creëren

Voor de race van morgen verwacht Verstappen ook niet meteen wonderen. "Mijn long runs waren goed, maar niet speciaals. Ik wil dus geen valse hoop creëren. De long runs van McLaren zien er heel sterk uit en dat is de laatste wedstrijden al zo geweest, dus ik zie niet dat wij ineens sterker zullen zijn." Dat Verstappen er zondag in zijn eentje voor staat na de crash van Sergio Pérez vindt hij overigens niet meteen een factor van belang, ook niet qua strategie. "Als je snel genoeg bent, dan maakt dat allemaal geen zak uit. Als je snel bent, dan haal je ze toch wel in. Dan kunnen ze verdedigen of gek gaan doen, maar dan maakt het niks uit. Daar kun je het nooit op gooien, dat het twee tegen één is. Als je snel genoeg bent, dan komt het wel goed, maar ik denk dat dat op dit moment niet zo is."

De uitspraken van Verstappen komen in een weekend dat hij donderdag 'cruciaal' heeft genoemd, waardoor de WK-leider afsluit met de woorden: "Daarom ben ik nu ook gefrustreerd. Ik had op meer gehoopt. Het is niet zo dat ik nu naar mijn motorhome ga, met de voeten op tafel ga zitten en denk ‘ik vind het allemaal wel prima zo’. Nee, ik ben gefrustreerd en niet blij met hoe het gaat. Ik weet dat het nog twaalf lange wedstrijden kunnen worden."