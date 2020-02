Geen zorgen bij Verstappen ondanks tijdverlies op woensdag

Albon reed aan het begin van de dag een installatieronde, waarna het bijna drie uur duurde voordat hij weer terug was op de baan omdat er werkzaamheden aan de ophanging moesten worden uitgevoerd. “Het was een ‘trial part’, dus dat is verder geen probleem”, laat Verstappen na afloop van de testdag bij onder andere Motorsport.com weten.

De Nederlander is nog altijd positief gestemd over de voortgang die het team maakt op het circuit van Barcelona. “Tot zover gaat het oké. Maar het blijft testen, dus het is lastig om te zeggen of het goed genoeg is. De auto voelt snel, maar de andere wagens lijken ook veel grip te hebben, dus dat is nog even afwachten.” Verstappen veroorzaakte helemaal aan het einde van de dag nog een code rood. Gelijk na afloop van de test kon hij nog niet zeggen wat het probleem precies was. “Geen idee. Opeens spinde ik gewoon", zei hij over dat moment. "De auto is nog niet terug bij het team. Daar moeten we dus nog naar kijken.”

Tijdens de tweede wintertest zal de focus meer op performance komen te liggen, nadat het vorige week tijdens de eerste testweek vooral om betrouwbaarheid draaide. Verstappen zegt op woensdag echter nog niet met nieuwe onderdelen op de auto te hebben gereden. Dit gaat de komende twee dagen pas gebeuren. “We gaan absoluut nog dingen proberen, maar dat geldt voor alle topteams”, waakt hij tegelijk voor te veel enthousiasme.

Verstappen beleefde gedurende de middag een paar spins. Rustig aan wordt er dan ook niet gedaan, waarschuwt hij. “Je pusht met wat je ook maar op de auto hebt zitten”, aldus Verstappen. Hij herhaalde tevreden te zijn met de stap die het team heeft gemaakt met de RB16 en dat het nog te vroeg is voor conclusies. “Voor dit moment voelt het goed, maar verder is het moeilijk om er iets over zeggen want je weet gewoon nog niet of het snel genoeg zal zijn. Je kijkt daar ook nog niet echt naar, want we zijn nog maar aan het testen en de eerste race is ook op een compleet andere baan. Als hier iets goed werkt, dan is er geen garantie dat het ook in Melbourne goed werkt. Het belangrijkste is gewoon dat je veel probeert en dat je weet hoe de auto op bepaalde dingen reageert, zodat je in Melbourne een beetje weet welke richting je op moet als je onderstuur of overstuur hebt.”

Video: De nieuwe voorwielophanging van Red Bull