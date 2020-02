Verstappen maakt zich nog geen zorgen over Mercedes en DAS

Het was een tamelijk vreemde gewaarwording op het Circuit de Barcelona-Catalunya. Lewis Hamilton trok bij het opkomen van het rechte stuk ineens het stuur van de W11 naar zich toe. In de perszaal veerde nagenoeg iedereen op. Zou dit dan hét nieuw foefje van Mercedes zijn of juist een bliksemafleider voor een grotere innovatie, de aangepaste achterwielophanging? Niet veel later deed technisch directeur James Allison uit de doeken dat het beestje ook al een naam had: Dual Axis Steering, in de volksmond DAS genoemd.

De onboardbeelden van Mercedes zijn ook Verstappen niet ontgaan, zo liet hij in Barcelona aan onder meer Motorsport.com weten. De Limburger was enigszins verrast door het slimmigheidje waarmee Mercedes de voorbanden op het rechte stuk helemaal recht zet, maar ook niet meer dan dat. "Nou ja. Ik had het natuurlijk niet verwacht. Maar toen ik die video eenmaal zag, was voor mij al wel vrij snel duidelijk hoe het zou werken."

Qua tijdwinst zal het DAS-systeem geen wereldschokkende verschillen maken, maar het kan wel helpen om de Pirelli-banden langer in leven te houden. Dit zou een extra stap betekenen op een terrein waar Mercedes vorig jaar toch al heer en meester was. Desondanks weigert Verstappen zich op voorhand zorgen te maken. "We zullen wel zien of het voordeel oplevert. Ik maak me er niet al te druk over, dat is ook niet mijn taak. Ik rijd gewoon zo snel mogelijk met wat we hebben. Het is verder aan het team om te kijken wat legaal is en wat niet. En ook wat er wel op de auto komt en wat niet."

Later geeft Verstappen aan dat er vooralsnog geen concrete plannen zijn om het DAS-systeem te kopiëren en op de RB16 te zetten. "Op dit moment hebben we ons daar nog niet echt mee bezig gehouden, nee. Maar we hebben er natuurlijk ook nog niet echt de tijd voor gehad. Ik denk dat het voor mij in ieder geval belangrijker is om feedback over onze eigen auto te geven. Alles wat er daarnaast gebeurt, laat ik aan de engineers over."

De vraag blijft ook hoe zinvol het kopiëren van DAS voor andere teams is. Ferrari-teambaas Mattia Binotto gaf immers al aan dat het kopiëren maanden zal kosten. Tel daarbij op dat het systeem in 2021 weer verboden is en het lijkt een valide vraag of teams wel zulke grote sommen geld willen investeren voor een half jaartje. Vooral omdat de kosten al de pan uitrijzen met de grote reglementswijziging voor de deur.

Nog meer in het vat bij Red Bull

Maar goed: tot slot nog even terug naar Verstappen. Hij maakt zich dus geen zorgen over het DAS-systeem en ook al niet over de snelheid die Mercedes tijdens deze eerste testweek aan de dag heeft gelegd. "Vorig jaar dacht iedereen dat Ferrari zou winnen, hè? Dus ja, dat geeft al wel aan hoe vertekend het beeld van de wintertests soms kan zijn." Des te meer omdat er bij Red Bull nog meer in het vat zit. "We hebben in ieder geval nog niet met de maximale motorstand gereden", bevestigde de achtvoudig Grand Prix-winnaar. "Maar we hebben ons programma voor de eerste week volledig afgerond. Volgende week gaan we verder en proberen we op ons op andere dingen te richten."

Video: Verstappen voor het eerst in actie met de RB16