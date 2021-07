Verstappen: "Geen zin om mee te doen aan mediahype na crash"

Verstappen reist als WK-leider af naar de laatste race voor de zomerstop. De voorsprong op zijn naast belager Lewis Hamilton bedraagt acht punten, al had dat gat zonder hét incident beduidend groter kunnen zijn. De aanvaring in Copse Corner heeft veel tongen losgemaakt in de voorbije weken, al is Verstappen er in het persbericht van zijn team even kort als duidelijk over: "Ik heb niet veel te zeggen over de mediahype en ik heb ook geen interesse om daar zelf betrokken bij te raken. Ik weet wat er gebeurd is op Silverstone, aangezien ik zelf in de auto zat en ik heb er ook wel bepaalde gedachten over. Maar ik focus me liever op een zo goed mogelijk optreden op de baan dit weekend en hoop dat we op kop blijven in het kampioenschap."

Alle randzaken en nabeschouwingen laat Verstappen zoveel mogelijk van zich afglijden. "Het team handelt de formele kant wel af." Daarmee duidt hij logischerwijs op het verzoek vanuit Red Bull Racing aan de FIA, om de straf van Hamilton nog eens te herzien. "Maar mijn eigen opdracht verandert niet: ik moet het beste uit mezelf halen en natuurlijk proberen te winnen op zondag. Ik vind het circuit in Hongarije erg mooi, al hoop ik dat er dit jaar iets minder actie is op weg naar de grid." Daarmee duidt de Limburger op zijn schuiver van vorig jaar. Verstappen gleed toen van de baan op weg naar de startopstelling en had aan zijn monteurs te danken dat hij de wedstrijd überhaupt nog kon starten. "Vorig jaar hebben ze hier een wonder verricht."

Doordat Red Bull dit jaar een stuk competitiever is, zou er anno 2021 geen wonder nodig moeten zijn om het podium te halen nabij Boedapest. Hamvraag is alleen hoe Verstappen er fysiek aan toe is. "Ik ben nog wel een beetje blauw, maar dat is ook logisch na zo'n harde impact. Verder ben ik volop aan het trainen en voel ik me gewoon goed. Ik heb afgelopen weekend ook nog een 24 uursrace gedaan in mijn sim. Dat was een goede test om te zien hoe het lichaam zou reageren op urenlang in dezelfde positie zitten. Maar dat ging allemaal goed en dus kijk ik enorm uit naar het komende raceweekend. Ik ben klaar om er weer voor te gaan."