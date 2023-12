Max Verstappen geen Sportman van het Jaar na recordjaar in Formule 1

Max Verstappen is inmiddels een bekende naam op het sportgala van de NOS en NOC*NSF, al laat de Red Bull-coureur zelf traditiegetrouw verstek gaan. Verstappen werd in 2016 voor het eerst uitgeroepen tot 'Sportman van het Jaar' in Nederland, na zijn sensationele eerste Formule 1-zege in Barcelona. In de titeljaren 2021 en 2022 volgden er nieuwe uitverkiezingen voor de Limburger.

Verstappen heeft mening over prijs niet onder stoelen of banken gestoken

Na zijn derde wereldtitel in de koningsklasse van de autosport was Verstappen opnieuw genomineerd voor de Jaap Eden-trofee, al heeft hij in Qatar heel duidelijk gemaakt wat hij van de sportverkiezing vindt: "Elk jaar hebben we deze prijs voor de sportman en sportvrouw van het jaar. Waarom?", vroeg hij zich in de paddock hardop af. "Ik wil die prijs niet eens winnen. We zouden al het talent dat we in ons land hebben, of in welk land dan ook, moeten waarderen. Het gaat er niet om dat de één beter is dan de rest wat betreft prestaties. Daarom vind ik het een belachelijke prijs."

Desondanks behoorde Verstappen natuurlijk wel tot de drie genomineerden na zijn recordjaar met negentien overwinningen, een winstpercentage van 86,36 procent en meer dan duizend ronden aan de leiding. Harrie Lavreysen en Mathieu van der Poel waren de andere twee genomineerden voor de eretitel van NOC*NSF. Van der Poel heeft net als Verstappen een jaar om in te lijsten achter de rug in zijn eigen discipline. Zo veroverde 'Matje' de wereldtitel veldrijden aan het begin van 2023 en zou hij later dat jaar ook nog de regenboogtrui in het wegwielrennen pakken na een zeer indrukwekkend nummertje in het Schotse Glasgow, inclusief valpartij. Tussendoor schreef Van der Poel onder meer de prestigieuze wielermonumenten Milaan-San Remo en Parijs-Roubaix op zijn naam. Lavreysen imponeerde op zijn beurt juist in het baanwielrennen met onder meer een nieuwe wereldtitel teamsprint en zijn vijfde wereldtitel in het individuele sprinttoernooi.

Het betekent dat alle genomineerden in hun eigen discipline het hoogst haalbare hebben bereikt en maakt ook, zoals Verstappen terecht aangaf, dat vergelijken schier onmogelijk is. Toch is dat logischerwijs wel weer gebeurd. Voorafgaand aan het gala heeft de NOS alvast naar buiten gebracht dat Mathieu van der Poel ditmaal tot Sportman van het jaar is gekroond. Het is na 2019 voor de tweede keer in zijn carrière, voor Verstappen blijft de teller vooralsnog staan op drie. Bij de vrouwen is de titel naar Femke Bol gegaan.

