Max Verstappen: Geen reden om Red Bull te verlaten als prestaties goed zijn

Max Verstappen is het Formule 1-seizoen 2024 op de best mogelijke manier begonnen, maar daar is het de afgelopen dagen in de berichtgeving weinig over gegaan. Of zoals Verstappen tijdens zijn mediasessie in Jeddah aftrapt: "We hebben een geweldige auto, maar jammer genoeg lijkt niemand dat echt te noemen in de afgelopen dagen." In plaats daarvan is het meer gegaan over de zaak Christian Horner, de politiek binnen Red Bull en de opmerkingen die vader Jos erover heeft gemaakt. Het zijn dingen die de regerend wereldkampioen natuurlijk ook mee heeft gekregen. "Het gaat niet om jezelf afsluiten van die dingen. Het belangrijkste is dat we in Bahrein hebben gezien dat de prestaties van het team er niet onder lijden. Natuurlijk heb je dit als team liever niet, maar het laat wel zien dat we allemaal gefocust zijn op onze taak en dat is presteren op de baan."

Jos Verstappen heeft in de media laten optekenen dat het zo niet langer door kan gaan en dat het team 'op uitbarsten' zou staan, woorden die Max Verstappen logischerwijs ook heeft gehoord. "Ik ben tot vanochtend nog samen met mijn vader geweest. We vormen een team - Raymond Vermeulen, mijn vader en ikzelf - en dat zal altijd zo blijven. Het maakt voor mij niet uit of ik aan de ene kant of andere kant sta. Als zoon van mijn vader zou het natuurlijk heel raar zijn om aan een andere kant te staan, maar ik wil me gewoon op de prestaties richten en minder op wat er daarnaast speelt in het team. We hebben een geweldige auto en kijken uit naar een mooi jaar."

Mercedes-geruchten? "Intentie om contract uit te dienen"

Toch kon Verstappen er niet aan ontkomen dat de mediasessie in de paddock van Jeddah alleen over randzaken ging, waarbij ook zijn eigen toekomst onderwerp van gesprek was. Als Verstappen direct de vraag krijgt of hij het Red Bull-contract, dat tot en met 2028 doorloopt, uitdient, luidt het antwoord: "Dat is altijd de intentie geweest bij het tekenen en dat is ook waarom we zo'n lange tijd hebben getekend. Het draait om de prestaties van de auto. Vanaf 2026 vormen die prestaties natuurlijk een vraagteken door het nieuwe reglement, maar dat wist ik ook al toen ik tekende. Ik weet wat ze voor mij hebben betekend in mijn carrière, dus de intentie is absoluut om bij dit team te blijven. Ik voel me goed hier en zolang we presteren, is er geen reden om weg te gaan."

Die prestaties hangen op lange termijn voor een belangrijk deel samen met Red Bull Powertrains, maar Verstappen laat weten dat daar momenteel nog weinig over te melden valt. "Dat is onmogelijk om te weten", is zijn antwoord op de vraag of de Red Bull-motor goed gaat zijn. "Het is werk in uitvoering en ik weet dat veel mensen enorm hard aan die motor werken. Je moet het proces vertrouwen en dan zien of het een snelle motor is als die eenmaal klaar is." Tegelijkertijd gooit Verstappen de deur voor een eventuele overstap naar Mercedes niet helemaal dicht. "Niemand had aan zien komen dat Lewis [Hamilton] naar Ferrari zou gaan. In het leven - en dat geldt niet alleen voor de Formule 1 - weet je nooit wat er gaat gebeuren, wat er op je pad komt en wat er om je heen gebeurt. Daarom kun je nooit honderd procent zeggen dat iets op een bepaalde manier zal gaan. Zo benader ik mijn leven in algemene zin en om eerlijk te zijn denk ik er niet al te veel over na. Zolang ik tevreden ben bij het team en de prestaties er zijn, is er geen reden om weg te gaan."

Hopen op een rustiger weekend in Saudi-Arabië

De verhoudingen tussen zijn vader en Horner zouden volgens de berichtgeving zo'n reden kunnen vormen, maar daar zoekt Verstappen niet al te veel achter. "We zitten momenteel ook al in één team. Ik heb er veel verhalen over gelezen, maar ik wil gewoon een team - en dat staat los van wie er wel of niet bij betrokken zijn - waarin het rustig is en waarin iedereen graag wil werken." Verstappen zegt dan ook niet te willen dat het kampioensteam in wat voor vorm uit elkaar valt. "Ik hoop het niet, want dit is een sterk team met veel sterke teamleden, dus nee, hopelijk niet."

Wat betreft de opmerkingen van Jos Verstappen laat Max weten dat zijn vader in algemene zin uitgesproken is. "Mijn vader en ik zijn erg close, we bellen elkaar iedere dag. Ik kan me het ook niet voorstellen in de Formule 1 zonder Raymond en Jos, dat zal nooit gebeuren. Mijn vader is altijd erg uitgesproken geweest, maar hij is zeker geen leugenaar. Dat kan ik erover zeggen en verder is het voor het team belangrijk dat we het nu eindelijk over de prestaties en de dingen op de baan hebben." De lucht klaren - waarover in Dubai is gesproken - kan helpen, al geeft Verstappen aan dat discussies in een team normaal zijn. "Als je ergens onenigheid over hebt, dan kan daar altijd aan gewerkt worden. In algemene zin denk ik dat iedereen respectvol met elkaar om kan gaan. Ik ben het zelf ook niet altijd eens geweest met alles wat er is gebeurd - en dan heb ik het niet over de laatste tijd - maar dan is het soms goed om er een discussie over hebben. Dan kun je het alsnog niet met elkaar eens zijn, maar dat gebeurt in relaties ook en is gewoon hoe het gaat."

Al met al wil Verstappen één ding: een rustig raceweekend in Saudi-Arabië waarin het weer over de actie op de baan gaat in plaats van alles ernaast: "Ik word betaald om me te focussen op de baanactie en dat zal ik dit weekend weer doen. Hopelijk kunnen we alle dingen die in Bahrein door iedereen zijn gezegd achter ons laten en kunnen we hier een rustiger weekend beleven."