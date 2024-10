Max Verstappen heeft geen medelijden met McLaren: "Ze klagen nogal veel"

De Grand Prix van de Verenigde Staten is met overmacht gewonnen door Ferrari, maar zal vooral de boeken ingaan vanwege het gevecht tussen Max Verstappen en Lando Norris om de laatste podiumplek. Norris dacht in ronde 52 zijn slag te hebben geslagen met een actie buitenom in bocht 12, maar kwam bedrogen uit. Doordat de inhaalmanoeuvre buiten de baan plaatsvond, hebben de stewards hem in de slotfase een tijdstraf van vijf seconden opgelegd. McLaren is daar nogal verbolgen over en wijst erop dat beide coureurs buiten de lijntjes kleurden, maar Verstappen heeft een andere kijk op de zaak.

"Voor mij is het allemaal vrij duidelijk: je kunt niet buiten de witte lijnen inhalen. Ik ben daar op dit circuit ook al eens voor bestraft in 2017 of wanneer het ook was", duidt Verstappen op het moment met Kimi Raikkonen, waardoor hij destijds een podiumplek verloor. "Ik probeerde nu gewoon kalm te blijven na het moment en het beste te doen met de auto die ik had. Het was niet makkelijk met hoe mijn banden er aan toe waren en ook niet met de hele situatie waar ik in zat. Maar al met al heb ik wel genoten van ons gevecht."

Die strijd begon eigenlijk al in bocht 1, toen Verstappen aan de binnenkant van Norris dook en Charles Leclerc zag profiteren. Ook in dat moment ziet de Limburger niets verkeerds. "Er was een gat aan de binnenkant en daar ben ik gewoon voor gegaan. Die bocht is erg breed en geeft je de kans om ofwel wijd te gaan ofwel een krappe lijn te pakken. Ik ben ervoor gegaan en kwam alsnog als tweede de bocht weer uit. Dus starten als tweede en ook tweede liggen na bocht 1. Op dat moment reed Charles natuurlijk vooraan en dat was eigenlijk prima voor mij. Charles was toch sneller, dus hij reed gewoon weg. Daarna heb ik geprobeerd om mijn eigen race te rijden." Verstappen geeft daar trouwens bij aan dat de pure snelheid van Red Bull hem wel tegenviel ten opzichte van zaterdag. "Dat gaan we straks nog analyseren."

Het belangrijkste voor de titelverdediger is echter dat hij dit weekend onderaan de streep vijf punten is uitgelopen op Norris in de WK-stand. McLaren vindt dat door de tijdstraf op zondag onterecht, maar daar kan Verstappen weinig mee. Op de vraag van Motorsport.com of hij nog enige sympathie kan opbrengen voor de wijze waarop McLaren naar het incident kijkt, luidt het antwoord: "Nee. Ik bedoel, ze klagen de laatste tijd sowieso nogal veel." Met die woorden duidt Verstappen logischerwijs onder meer op de bib-ophef, waar met name Zak Brown zeer uitgesproken over is geweest. Ook wat betreft het moment met Norris heeft de WK-leider weinig begrip voor de visie van McLaren: "De regels zijn erg duidelijk. Buiten de witte lijnen kun je gewoon niet inhalen. Ik ben daar zelf zoals gezegd ook al eens voor bestraft."

