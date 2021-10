Verstappen wil geen nieuwe 'glijpartij': "Erg lastig te voorspellen"

Vorig jaar keerde de Formule 1 voor het eerst sinds 2011 terug in Turkije. Verstappen had op voorhand hoge verwachtingen, maar het weekend draaide in meerdere opzichten uit op een teleurstelling. "Uiteindelijk zijn de omstandigheden voor iedereen gelijk, maar ik denk dat dit circuit een stuk leuker is met normale condities. Ik weet nog dat ik als kind de Formule 1-game speelde en dat Turkije één van mijn favoriete circuits was. In dat opzicht had ik er vorig jaar veel zin in om hier naartoe te gaan. Maar dat weekend was teleurstellend doordat er eigenlijk nul grip was. Ik hoop dat het dit weekend beter is, want de lay-out vind ik nog steeds prachtig."

GP die lastig te voorspellen is

Volgens de Formule 1 en FIA zou het dit jaar beter moeten zijn. Zo zijn de pijnpunten van vorig jaar aangepakt en moet het helpen dat de asfaltlaag er een jaar ligt. Voor Verstappen valt of staat alles met de hoeveelheid grip, ook de onderlinge krachtsverhoudingen. Een referentie van vorig jaar is er niet dus vindt Verstappen het moeilijk inschatten of Istanbul Park beter bij Red Bull of Mercedes past. "Juist daarom denk ik dat het lastig is om te zeggen wie hier beter gaat zijn. We moeten eerst afwachten hoeveel grip er nu op het circuit ligt. Anders is het sowieso weer een glijpartij", laat Verstappen op de vraag van Motorsport.com Nederland weten.

"Ik vind dit dus een hele lastige race om vooraf goed in te schatten." Dat komt ook doordat het weer een rol lijkt te spelen en de weersverwachtingen nogal uiteen lopen. In sommige modellen wordt voor zaterdag én zondag regen voorspeld, terwijl andere weermannen het bij een droge race houden. Verstappen weet momenteel ook niet welke kant het opgaat en weigert zich er op voorhand zorgen over te maken. "Ook dat hangt volledig af van het gripniveau. Als dat gewoon normaal is, dan verwacht ik [ook in de regen] geen gekke dingen ofzo. Natuurlijk kunnen er tijdens de race altijd wel onverwachte dingen gebeuren, maar dat zien we vanzelf. Die dingen heb je nu toch niet in de hand, dus daar hoef je je ook geen zorgen over te maken."

Red Bull in het voordeel met Mexico en Brazilië?

Waar de krachtsverhoudingen tussen Red Bull en Mercedes voor Turkije lastig in te schatten zijn, lijkt Verstappens werkgever voor de weken daarna wel goede papieren te hebben. Zo heeft Red Bull de Mercedes-circuits in Monza en Sochi overleefd en komen er met Mexico en Brazilië omlopen aan die goed bij de RB16B moeten passen. "Normaal gezien wel, ja. Dat zijn altijd goede wedstrijden voor ons geweest. Ik hoop dit jaar ook weer, al bestaan er natuurlijk geen garanties. Je kunt wel naar een raceweekend gaan waar je de jaren daarvoor hebt gewonnen, maar je moet nog steeds een goede balans in de auto vinden en ieder jaar is de auto weer iets anders. Op papier lijken die circuits goed voor ons, maar dat moeten we nog wel waarmaken."

Waar de balans in Mexico en Brazilië in het voordeel van Red Bull kan zijn, verwacht Verstappen dat het in de beslissende fase van dit seizoen stuivertje wisselen blijft. De verschillen met Mercedes blijven in zijn ogen ieder weekend marginaal. "De komende races zullen echt niet makkelijk worden voor ons. Je weet op veel circuits helemaal niet hoe de verhoudingen zullen zijn: staan we voor Mercedes of zitten we er net achter? Sommige circuits zijn op papier iets beter voor ons, maar die banen heeft Mercedes er ook heus nog wel tussen zitten. Ik denk eigenlijk dat het op dezelfde voet doorgaat als in de voorbije races: dat het erg dicht bij elkaar blijft zitten en dat we hopelijk mooie gevechten kunnen hebben."