Verstappen geeft toe: "Heb dit seizoen één grote fout gemaakt"

Voor Max Verstappen was het seizoen 2023 er een om nooit te vergeten, mede door de records die hij heeft verbroken die dusdanig indrukwekkend zijn, dat het nog maar de vraag is of deze ooit nog verbeterd zullen worden. Zo ging hij in totaal duizend ronden aan de leiding, pakte hij 575 punten en scherpte hij de beste winstmarge - een record uit 1952 - aan naar 86,36 procent. Het ging dit jaar daarom ook veel over die records en in gesprek met Blick wijst Verstappen een factor aan dat heeft bijgedragen aan dit succes: eerlijkheid binnen Red Bull Racing. "We zijn duidelijk op het spoor van een perfecte combinatie", zegt Verstappen. "En ik let goed op wat er achter de schermen gebeurt. Het kleinste probleem moet worden opgelost. Er is geen andere manier om een samenwerkingsverband zo groot als Red Bull te laten functioneren."

Hij wijst daarbij niet alleen naar het grotere geheel. "Mijn goede werkrelatie met race-engineer Gianpiero Lambiase en sleutelfiguren als Helmut Marko is gebaseerd op respect en vertrouwen." Verstappen legt uit dat hij 'elke dag op het circuit' eist dat de waarheid op tafel komt. "En zo ben ik ook. Wat goed is, is goed. En wat slecht is, is slecht. Dat moet meteen gezegd worden en is ook een deel van het recept voor succes." Op die manier kon de drievoudig wereldkampioen dit seizoen perfectie nastreven, iets wat hij naderde met negentien zeges uit tweeëntwintig races. Hij erkent dat een perfecte ronde niet haalbaar is, omdat het 'altijd beter kan'. "Alleen ben je soms gewoon minder ver verwijderd van perfectie dan normaal."

Dit seizoen was Verstappen amper op fouten te betrappen, al geeft hij toe dat hij dit jaar 'maar één grote fout' heeft gemaakt. Hij wijst naar het weekend op het Britse Silverstone. "Ik raakte de pitmuur in Silverstone. Dat is nogal gênant. Maar ook in Singapore verliep niet alles optimaal", doelt hij op het enige weekend waar niet een Red Bull, maar een Ferrari op de hoogste trede stond. "Helaas heb ik een fout gemaakt in het afstellen van de auto, dus dat is wat er gebeurde. Onze enige nederlaag van 2023 was perfect."

