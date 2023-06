Verstappen: "F1-coureurs leken wel amateurs door gedoe met track limits"

De Formule 1-kwalificatie in Oostenrijk draaide vrijdag grotendeels om twee woorden: track limits. Er ging een streep door bijzonder veel rondetijden in Spielberg doordat coureurs (net) buiten de lijntjes kleurden, met name in de laatste twee bochten. Op iedere plek is de witte lijn de grens en wordt de rondetijd geschrapt als een coureur met alle vier de banden buiten die lijn komt. Het heeft Sergio Perez de kop gekost in Q2 en zag ook enkele vliegende ronden van Verstappen sneuvelen.

De Nederlander is dan ook van mening dat het gedoe met de baanlimieten niet goed overkomt op het publiek. "Het is bijzonder lastig in te schatten hier voor ons als coureurs. Vandaag zag er gewoon knullig uit. Het leek wel alsof we amateurs waren", begint Verstappen zijn verhaal in de persconferentie. "Sommige overtredingen waren ook echt minimaal. We hebben het er in de briefing vooraf nog over gehad, ook dat ze bij echte randgevallen misschien niet moesten ingrijpen, maar die werden ook gewoon verwijderd. Het zag er in ieder geval niet goed uit."

De opmerking dat coureurs maar gewoon binnen de lijntjes moet kleuren, is volgens Verstappen te makkelijk. "Mensen zullen natuurlijk zeggen dat we gewoon binnen de witte lijnen moeten blijven, maar als het zo makkelijk was, dan mogen ze mijn auto pakken en het zelf eens proberen. Maar waarschijnlijk komen ze niet eens op snelheid. Het is vandaag bij zoveel coureurs gebeurd en ik denk echt niet dat we allemaal idioten zijn", lacht Verstappen. "Het is gewoon erg lastig hier en vandaag heeft weer laten zien dat het niet zo makkelijk is om met een goede regel te komen. De witte lijn hanteren werkt op de meeste banen prima, maar op sommige circuits heb je misschien iets anders nodig."

Waar Verstappen 'iets anders' noemt, is de beste oplossing volgens hem niet haalbaar: overal gravel naast de baan. "We delen natuurlijk veel circuits met de MotoGP en zij willen andere dingen dan wij. Voor ons zou het prima zijn om meteen gravel naast de baan te hebben, maar voor hen is dat anders. Je kunt van promotors of organisatoren ook niet verwachten dat ze er speciaal voor ons gravel neerleggen en dat na een raceweekend weer weghalen, omdat zoiets veel te veel geld kost."

Verstappen is voor dikkere witte lijn, Leclerc wil kerbstones als grens

Er moet met andere woorden eerst een tussenoplossing komen. "Door de lay-out en de banden is het hier sowieso al anders dan op de meeste plekken, ook omdat de banden gedurende de ronde oververhit raken en de auto's dan meer gaan glijden. Voor de meeste banen werkt onze aanpak wel, maar hier moeten we misschien iets aanpassen. Ik heb er niet echt een antwoord op hoe we dat precies moeten doen, al hebben we op sommige circuits al wel eens gewerkt met een dikkere witte lijn. Dat helpt in mijn optiek wel een beetje in snelle bochten. Misschien kunnen we dat hier ook doen, omdat de witte lijn best smal is op sommige plekken", denkt Verstappen mee.

Ferrari-coureur Charles Leclerc stelt op zijn beurt een andere oplossing voor. Sinds het begin van vorig jaar is de witte lijn overal leidend om onduidelijkheid te voorkomen, maar de Monegask wil in Oostenrijk graag terug naar de situatie van een paar jaar geleden. "Persoonlijk vind ik het fijner als we de kerbstones als limiet gebruiken", haakt Leclerc in. "Dat hebben we hier al enkele jaren gehad en werkte voor mijn gevoel beter. Dat komt doordat we de witte lijn in de auto niet kunnen voelen, maar de kerbstones wel. Daardoor heb je in ieder geval door dat je op de limiet zit en heb je een betere referentie. Dat zou het voor ons als coureurs wel makkelijker maken om de boel in te schatten."

Video: Samenvatting van de F1-kwalificatie in Oostenrijk