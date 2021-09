Verstappen na gedenkwaardige Dutch GP: "Dit is een droomweekend"

Als Verstappen over de finish komt na 72 ronden is de ontlading op Circuit Zandvoort overal voelbaar. Het vuurwerk wordt ontstoken, maar is nauwelijks te horen. Verstappen zwaait naar het uitzinnige publiek, wikkelt zich op het podium in een Nederlandse vlag en wordt nadien van de ene plichtpleging naar de andere gesleept. Als Motorsport.com Nederland hem daarna nog spreekt, blijkt de ontlading ook bij de hoofdrolspeler groot. "Nou ja. Hier droom je natuurlijk wel van. Het is niet echt een last van mijn schouders of zoiets, maar dit is wel het perfecte weekend. En voor alle mensen is het weekend natuurlijk helemaal compleet met zo'n race."

Fenomenale start met druk vol op de ketel

Het afleveren van zo'n snaarstrak weekend is des te knapper als je bedenkt hoe torenhoog de verwachtingen van alle fans waren. "Natuurlijk is de druk enorm hoog, maar uiteindelijk kun je toch niet meer dan je best doen. Dat heb ik vandaag ook maar weer geprobeerd", reageert de Red Bull-coureur nogal koeltjes in de paddock. Zo koel was hij ook bij de start van de race. Doordat de inhaalopties beperkt zijn in Zandvoort, wist ook Verstappen dat de eerste ronde van levensbelang zou zijn. Hoe lastig is het om juist op dat moment suprême zo'n start af te leveren? "Eigenlijk moet je jezelf gewoon focussen op wat je moet doen, dat is de kunst. Als je eenmaal in de auto zit, dan moet je jezelf volledig kunnen afsluiten van dat soort dingen en ook van alle afleiding. Het is natuurlijk supermooi wat er allemaal om je heen gebeurt, maar je moet daar wel professioneel mee omgaan."

Dat laatste is goed gelukt. Verstappen stond voordien onder meer de koning te woord, maar was wel messcherp bij de start. "Maar dat met de koning was wel heel leuk, super relaxed eigenlijk. Hij wist ook best wel veel van auto's en aerodynamica, want hij is zelf natuurlijk piloot. Hij vroeg ook wat ik allemaal op mijn stuurtje deed tijdens de wedstrijd, dus ik legde hem allemaal uit welke knoppen ik gebruik. Superleuk dat ze er allemaal bij waren. Al met al vond ik het zelf ook een supermooi weekend en nog veel mooier dat we hebben kunnen winnen."

Een geweldige sfeer, complimenten voor organisatie

Die ontknoping blijkt in Zandvoort reden tot feest, waarbij er niet alleen alcoholvrij bier wordt geschonken. "Maar ik hoop voor hen wel dat het 0.0 is als ze nog naar huis moeten rijden", zegt Verstappen met een brede lach. "Het is natuurlijk een superatmosfeer geweest, het hele weekend eigenlijk al. Hopelijk kunnen we dit nog vele jaren meemaken." Dat laatste hoopt Verstappen ook omdat de organisatie in zijn optiek een groot compliment verdient. "Ik denk dat we in het algemeen erg goed zijn in het organiseren van dingen in Nederland, ook als je kijkt naar festivals en dergelijke. Volgens mij is dat hier allemaal zeer goed voor elkaar. Als je ziet dat de mogelijkheden [in Zandvoort] beperkt zijn qua wegen en ingangen, dan hebben ze het echt supergoed opgelost. En het weer was natuurlijk ook top vandaag, dat scheelt ook."

Rest de vraag of Verstappen deze bijzondere zegetoch vanavond nog gaat vieren. "Nou kijk, Monza is natuurlijk ook heel belangrijk voor ons in de titelstrijd, dus ik ga fijn naar huis vanavond en mijn katten vervelen. Dan gaat de focus alweer op Monza, al is dit natuurlijk wel echt een droomweekend voor ons geweest. Ik heb er oprecht van genoten."

