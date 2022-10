Verstappen dacht na Franse GP dat hij F1-kampioenschap ging winnen

Afgelopen weekend stelde Max Verstappen voor het tweede opeenvolgende jaar de Formule 1-wereldtitel veilig. Door de Grand Prix van Japan te winnen kwam hij met nog vier races voor de boeg op een onoverbrugbare voorsprong te staan. Na technisch malheur in de eerste races stond de Nederlander na drie GP's nog zo'n 40 punten achter op Charles Leclerc, maar dat wist hij snel om te keren. Verstappen reeg de zeges aaneen, terwijl de Ferrari-coureur in Spanje en Azerbeidzjan vanuit leidende positie met technische problemen uitviel. In Frankrijk viel hij opnieuw uit vanaf de eerste plek, al was dit te wijten aan eigen fout. Verstappen profiteerde, won de race en breidde zijn voorsprong in het WK uit tot 63 punten.

Na het behalen van de wereldtitel in Suzuka gaf Verstappen toe dat hij op enkele momenten al dacht dat hij een goede kans op zijn tweede wereldtitel had, maar na de GP van Frankrijk begon dat geloof pas echt te groeien. "Het moment waarop ik dacht dat we de titel zouden gaan winnen, was denk ik na Paul Ricard. Daar hebben we de voorsprong behoorlijk uitgebouwd", blikte Verstappen terug. "We hadden best een competitieve auto en we wisten dat het spannend zou worden in de daaropvolgende races. Toch dacht ik al dat dit een voorsprong was die we niet meer weg mochten geven."

Dat gebeurde ook niet, want in Paul Ricard won Verstappen zijn eerste van vijf opeenvolgende races. In Hongarije, België en Italië behaalde hij die zeges vanaf respectievelijk startpositie tien, veertien en zeven. Na zijn zege in Japan staat de teller inmiddels op twaalf overwinningen in 2022, maar voor de tweevoudig wereldkampioen is duidelijk welke race er duidelijk bovenuit steekt. "Dan moet ik voor het weekend in Spa gaan, want dat was denk ik gewoon totale dominantie", aldus Verstappen. "Dit soort weekenden komen heel zelden voor. Toen ik die nacht thuis kwam, begon ik een beetje terug te kijken op het weekend. Dan realiseer je je dat het echt best gek en bijzonder was."

Max Verstappen kiest drie hoogtepunten uit F1-seizoen 2022