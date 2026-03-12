Op maandag - een dag na de Grand Prix van Australië - kondigden Verstappen Racing en Mercedes-AMG aan dat Max Verstappen dit jaar deelneemt aan de 24 uur van de Nürburgring. Dat gebeurt dan in een Mercedes-AMG GT3 in de Verstappen Racing-kleuren. De viervoudig F1-kampioen deelt die auto met ervaren GT3-coureurs Dani Juncadella, Jules Gounon en Lucas Auer.

In gesprek met onder meer Motorsport.com benadrukt Verstappen dat dit uitstapje tijdens het F1-seizoen - de 24 uur van de Nürburgring valt tussen de races in Miami en Canada in - "buiten deze regels" was gepland en dus niet het gevolg is van het feit dat hij minder geniet van de F1-auto's van 2026. Hij erkent wel dat hij "op dit moment 100 procent" meer plezier haalt uit GT3's dan de F1-bolides.

Opgemerkt dat dit een pijnlijke constatering is voor de Formule 1, antwoordt Verstappen: "Ja, maar ik heb ook niet deze regels gekozen. Als het aan mij lag, hadden we hele andere auto's gehad. Daarom vind ik GT3-races soms ook wel wat leuk, omdat het gewoon wat normaler en minder politiek is op dat gebied."

Puur racen

Verstappen geeft toe dat er ook in de GT3-racerij de nodige politiek is, aangezien daar vaak met een Balance of Performance (BoP) wordt gewerkt. De prestaties van auto's worden dan aangepast om een zo gelijk mogelijk speelveld te krijgen in een veld vol verschillende filosofieën. Zo heeft de Mercedes-AMG GT3 de motor voorin liggen terwijl de Porsche 911 GT3 R de motor achterin heeft liggen, met alle gevolgen van dien voor de karakteristieken en prestaties.

"Natuurlijk heb je BoP en daar moet je altijd rekening mee houden", voegt Verstappen toe. "Maar over het algemeen is het wel meer puur racen. Oké, dat het wat langzamer gaat, prima. Het maakt niet zoveel uit. Het is gewoon anders. Ik vind het wel heel fijn om die kans te hebben en benutten in een seizoen waar je niet zoveel plezier aan beleeft."

Max Verstappen geniet niet van de nieuwe F1-auto's. Foto door: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

Verstappen neemt bovendien deel aan de 24 uur van de Nürburgring in de wetenschap dat hij sterke teamgenoten heeft. "Ik denk over het algemeen dat het gewoon een hele sterke line-up is voor de 24 uur [van de Nürburgring]", stelt Verstappen.

"Alleen ben ik natuurlijk een beetje afhankelijk van de BoP ten opzichte van andere merken", geeft Verstappen aan, die de ervaring van zijn teamgenoten in de langeafstandsracerij en met de Mercedes-AMG GT3 specifiek als "sterke punten" ziet. "Voor mij is het natuurlijk wel fijn om dan met jongens te rijden die er al heel lang mee rijden, zodat ze mij ook kunnen ondersteunen met bepaalde vragen. Dus ja, kijk ernaar uit."

Andere omgeving

In de persconferentie in aanloop naar de Grand Prix van China spreekt Verstappen van de 24 uur van de Nürburgring als "een van de beste races ter wereld" op "een van de beste circuits". "Eerlijk gezegd is de snelheid daar voor mij in een GT-auto perfect", voegt hij toe.

"Als je nog sneller gaat, kan het op sommige plekken best gevaarlijk worden. Maar het is gewoon alles bij elkaar. Ik kijk het natuurlijk al heel lang. Ik ken ook veel vrienden die er al hebben geracet en zij zeggen dat het een van de mooiste dingen is die er zijn."

"En ik vind het ook leuk om in andere auto's te racen. Dit is eigenlijk de eerste keer dat ik het echt goed kan doen. Dus ja, ik ben heel benieuwd hoe we zullen presteren. Het deelnemersveld is namelijk ontzettend sterk. Daar kijk ik dus erg naar uit."

Verstappen zal met zijn Verstappen Racing-team in de Mercedes AMG GT3 rijden. Foto door: Mercedes-Benz

Verstappen benadrukt bovendien dat het raceplezier voor hem niet samenhangt met de snelheid van de auto. "Want dan zou het plezier hier [in F1] nog steeds heel groot zijn, toch? Omdat dit de hoogste snelheid is. Maar het gaat ook om de manier waarop je met mensen werkt", legt de Red Bull-coureur uit.

"Het is ook een andere omgeving in de paddock. Ik ben waarschijnlijk wat meer old school, minder politiek, en dat vind ik eigenlijk leuker. Ik kan daar waarschijnlijk wat meer mezelf zijn. Dat vind ik prettig. Daarnaast wil ik natuurlijk ook al die grote enduranceraces rijden. Dat zijn races die mijn vader vroeger ook reed toen ik klein was."

"Ik denk dat ik niet alleen een Formule 1-coureur hoef te zijn. Ik kan ook andere dingen doen, zeker omdat ik dit al een tijdje doe en alles heb bereikt wat ik wilde bereiken. Daarom wil ik ook andere dingen ontdekken. En ik wil dat niet pas doen wanneer ik veertig ben. Ik denk dat dit nu de perfecte leeftijd is om dat te doen."

Gevraagd of hij het zich kan voorstellen om in een Formule 1-auto op de 'Groene Hel' te rijden, antwoordt Verstappen: "Dat mocht ik niet. Anders had ik het al gedaan."