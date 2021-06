Verstappen: FIA moet voorvleugel Mercedes ook strenger controleren

De flexibele achtervleugel van Red Bull Racing maakte de tongen nogal los in de voorbije weken, met name in het kamp van Mercedes. Red Bull zou de luchtweerstand verminderen op rechte stukken en geen concessies hoeven te doen in bochtige secties. De FIA sprak in een technische richtlijn inderdaad van 'excessief doorbuigen' en heeft aanvullende controles ingevoerd. Red Bull voldoet daar inmiddels aan en getuige de zege op Paul Ricard lijkt het nog niet veel pijn te doen. "Ik denk dat de race in Paul Ricard heeft aangetoond dat alles goed is afgehandeld", laat Verstappen tijdens de persconferentie in Spielberg weten.

Eind goed al goed zou je zeggen, al is het laatste woord over flexibele vleugels nog niet gesproken. Zo heeft Red Bull de pijlen nu gericht op de eveneens doorbuigende voorvleugel van Mercedes. Teambaas Christian Horner liet weten dat 'payback' nog wel zou komen en ook Verstappen blijkt van het adagium 'gelijke monniken, gelijke kappen'. "Ik vind dat je het doorbuigen van de voorvleugel ook strenger moet controleren. De voorvleugel heeft namelijk een groter effect op de auto", laat hij aan onder meer Motorsport.com Nederland weten. "Het is aan de FIA om nu ook deze controles in te voeren. Het is duidelijk dat ze de achtervleugel wel strenger controleren, dus de bal ligt bij hen." Dat laatste stelt ook Verstappens teamgenoot Sergio Perez: "Zoals Max zegt is een voorvleugel tegenwoordig belangrijker voor een Formule 1-auto dan de achtervleugel. Het is in mijn optiek aan de FIA en zij hebben alle informatie al."

Vertrouwen bij Verstappen, maar geen garanties

Met of zonder doorbuigende vleugels, Red Bull heeft de smaak goed te pakken. Zo begint Verstappen als WK-leider aan de GP van Stiermarken. Hij koestert een marge van twaalf punten op Lewis Hamilton. Nog belangrijker is dat Red Bull een (mentaal) tikje heeft uitgedeeld in het Mercedes-bolwerk Paul Ricard. "Dat was een belangrijke overwinning ja, vooral omdat het op een circuit was waarop we voorheen niet zo competitief waren. Om dat met een zeer goede auto te kunnen omdraaien, heeft natuurlijk veel voldoening gegeven en is een mooie boost voor het team." Desondanks rekent Verstappen zich nog niet rijk voor wat komt. "Ieder raceweekend is anders. We hebben hier in Oostenrijk veel goede races gehad, maar dat biedt geen garantie. We moeten eerst een goede balans vinden en de weersomstandigheden in de gaten houden. Maar goed, we zijn in ieder geval gemotiveerd om een goede race te hebben."

Dat laatste komt onder meer doordat het een thuisrace van Red Bull betreft en dat er weer toeschouwers aanwezig zijn. Dit weekend zitten er nog maar 15.000 mensen op de tribunes, volgend weekend is het volle bak. Dat laatste kan een extra boost geven, zo weet Verstappen uit het verleden. "Ik heb hier in ieder geval veel goede herinneringen. Beide overwinningen steken er natuurlijk bovenuit. Die races waren echt fantastisch, zeker met alle fans erbij en zo, veel oranje op de tribunes. Het is sowieso erg mooi om een thuisrace van Red Bull te kunnen winnen en die eerste zege van Honda was al helemaal emotioneel. Dat was geweldig."

Om een nieuw hoofdstuk aan die succesreeks toe te voegen, heeft Verstappen naar eigen zeggen niet per se hemelwater nodig. Er is wel kans op regen dit weekend, al mag het voor de Limburger ook best achterwege blijven. "In de regen is het in ieder geval verraderlijker, dan moeten we wat meer uitkijken. Momenteel hebben we ook een goede auto in het droge." En als alles volgens plan verloopt, kan Verstappen aan het eind van de rit dan weer op karakteristieke wijze juichen, net zoals in Frankrijk? "Nou, ik heb Kylian Mbappé na de Grand Prix van Monaco ontmoet in mijn appartement. Ik was eigenlijk verbaasd om te zien hoe gewoon hij nog is. Hij is een erg fijne gast die nou eenmaal veel talent in het voetbal heeft. Maar als je iemand ontmoet, dan begin je natuurlijk ook over dingen te praten. En ach, het leek mij wel grappig om eens zo te juichen", doet Verstappen zijn inspiratie uit de doeken.

Video: Verstappen gaat met de Red Bull-kompanen op Schnitzeljagd