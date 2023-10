Max Verstappen heeft zijn vijftigste overwinning in de Formule 1 afgelopen zondag vanaf P6 gepakt, al klokte hij tijdens de kwalificatie de snelste rondetijd. Er is zoals bekend een streep doorheen gegaan vanwege het overschrijden van de baanlimieten. Voor het weekend had de Limburger al voorspeld dat de 'track limits' weer een pijnpunt zouden vormen, al gebiedt de eerlijkheid te zeggen dat de chaos minder groot was dan in Oostenrijk en Qatar. Op de Red Bull Ring had de wedstrijdleiding zondag 1.200 mogelijke overtredingen te beoordelen en is de race-uitslag nog behoorlijk op de schop gegaan.

Op het Circuit of the Americas ging er opnieuw een streep door meerdere rondetijden, waaronder dus de snelste ronde van Verstappen in de kwalificatie. Charles Leclerc ging derhalve met pole aan de haal, maar ook de Ferrari-coureur is niet te spreken over de wijze waarop de track limits momenteel worden gehandhaafd. De FIA gaat tegenwoordig op alle circuits voor de witte lijn als grens, aangezien die aanpak consistent is en dus duidelijkheid zou opleveren. Coureurs kunnen de witte lijn vanuit de auto - door de lage zitpositie - echter lastig zien en dus pleit Leclerc ervoor om de kerbstones (weer) als grens te nemen. Die kunnen de coureurs immers voelen als ze eroverheen gaan.

"Ja, ik denk ook dat de kerbstones voor ons als coureurs iets makkelijker zijn in te schatten, zeker in snelle bochten", krijgt Leclerc bijval van Verstappen. "In langzame bochten is het nog niet zo'n groot probleem geweest om die witte lijnen in te schatten, maar in snelle bochten is zo'n smalle lijn echt lastig te zien." Het verklaart waarom Verstappen in Oostenrijk voor een dikkere witte lijn pleitte en dat in Amerika werkelijkheid is geworden, weliswaar een dag nadat Verstappen zijn pole was kwijtgeraakt.

Het geeft aan dat het vanuit de FIA vaak reageren in plaats van anticiperen blijkt en dus is Verstappen de mening toegedaan dat er meer nodig is voor een structurelere oplossing. "Ik heb wel het idee dat we een andere oplossing moeten vinden dan nu, ja, omdat het gewoon lastig is en blijft. Mensen zeggen wel heel makkelijk dat coureurs maar binnen de lijntjes moeten blijven, maar je gaat er natuurlijk niet expres overheen. Een dubbele witte lijn zoals in Amerika helpt al wel vergeleken met wat het was, maar ik denk dat we met de FIA moeten blijven praten om te zien wat we kunnen verbeteren", besluit de drievoudig wereldkampioen zijn antwoord op de vraag van Motorsport.com in de persconferentie.

Video: De kwalificatie in Austin met het track limits-moment van Verstappen in beeld