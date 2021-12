Verstappen: "Levensdoel gehaald, maar wil dit nog zeker tien jaar doen"

Waar Lewis Hamilton en Toto Wolff verstek laten gaan, is Max Verstappen de grote ster van de jaarlijkse prijsuitreiking in Parijs. Het regent felicitaties voor de Red Bull-coureur, die de triomf naar eigen zeggen al goed heeft gevierd. "Eigenlijk heb ik nu vooral veel slaap nodig. Ik heb zondag één drankje gehad, nou ja, misschien wel eentje te veel", lacht hij tijdens een speciale persconferentie van de FIA. "Of ik bij het wakker worden al het besef had dat ik wereldkampioen was? Nou ja, ik had vooral enorm veel hoofdpijn. Daarom werd ik waarschijnlijk wakker met een scheldwoord."

"Ik heb wel enorm van alle festiviteiten genoten hoor, al heb nu echt even rust nodig. Dit jaar is namelijk niet makkelijk geweest. Ik heb het hele jaar zo perfect mogelijk moeten presteren en dan komt alles er na die laatste race gewoon uit. Toen ik dinsdag nog de testdag afwerkte in Abu Dhabi, deed mijn lichaam nog steeds pijn. Misschien kwam dat ook omdat ik niet echt behandeld ben voor de kramp die ik zondag in de laatste ronde had. Iedereen stond natuurlijk te springen en te juichen toen ik uit de auto kwam", blikt Verstappen tegenover onder meer Motorsport.com nog eens terug.

De weg is belangrijker dan het succes

Vele malen belangrijker is echter dat Verstappen na het statement van Mercedes definitief als wereldkampioen Formule 1 in de boeken staat. Het is een titel voor de eeuwigheid en een prijs die niemand hem ooit nog afneemt. "Dat klinkt erg goed, ja, maar het gaat mij eigenlijk nog veel meer om de weg naar deze wereldtitel toe. Als je het doel eenmaal hebt gehaald, ga je namelijk nadenken over alle uren die je erin hebt gestopt en ook over alle jaren die hierheen hebben geleid", reflecteert hij onder meer op de karttijd met Jos. "Dat is voor mij nog emotioneler dan die wereldtitel zelf."

Het geeft goed aan hoe Verstappen er persoonlijk in staat. Dat de heilige graal in de autosport binnen is, zal zijn leven niet van de ene op de andere dag veranderen. "Nee. Ik heb tijdens het seizoen ook al vaak gezegd 'het zal mijn leven niet veranderen of ik nou eerste of tweede word' en dat doet het ook echt niet. Natuurlijk is het altijd mijn levensdoel geweest om F1-kampioen te worden en natuurlijk ben ik extreem blij dat het gelukt is, maar ik ben en blijft nog steeds dezelfde jongen hoor", laat Verstappen vanuit Parijs weten. "Ik heb nog steeds dezelfde vrienden, ik breng nog steeds dezelfde tijd door met mijn familie en woon ook nog steeds op dezelfde plek. In dat opzicht verandert deze titel niets. Het maakt mij alleen nog maar iets relaxter als persoon, omdat ik nu in mijn achterhoofd weet dat ik al mijn doelen heb bereikt. Alles wat nu nog komt, is een bonus."

F1-jaar voor de eeuwigheid

De manier waarop Verstappen de wereldtitel heeft gewonnen, geeft het geheel nog net iets meer cachet - al zijn de meningen daar na afgelopen zondag over verdeeld. "Maar bij kampioenschappen die dertig jaar geleden zijn gewonnen, was er ook wel eens wat controverse. Als mensen daar nu op terugkijken, dan genieten ze er juist van. Dit hoort ook bij de sport." Verstappen bekijkt de gang van zaken liever positief. Hij heeft aan het langste eind getrokken in wat met recht één van de mooiste F1-seizoenen ooit mag worden genoemd. "Het script hadden ze in ieder geval niet beter kunnen schrijven. Dit is vrij krankzinnig", besluit de man die volgend jaar met startnummer 1 zijn titel zal verdedigen. "Maar ik heb nu eerst wat slaap nodig. Als het 1 januari is, dan begint het bij mij wel weer te kriebelen. Daarbij weet ik ook heel goed dat ik gewoon moet blijven doen wat ik nu ook al doe. Ik moet mezelf steeds verder blijven verbeteren en dat zal ik volgend jaar ook weer doen. Ik wil dit nog zeker tien tot vijftien jaar, en ook met dit team, blijven doen."

