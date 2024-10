De wereldkampioenen van de autosport worden traditioneel aan het einde van het jaar gehuldigd tijdens het FIA Gala. Daar nemen de coureurs ook de bekers in ontvangst die horen bij de wereldtitel die zij hebben behaald. Dit jaar vindt de ceremonie plaats in Kigali, de hoofdstad van Rwanda.

Het Afrikaanse land kampt momenteel echter met een uitbraak van het uiterst dodelijke Marburgvirus. Aan deze ziekte zouden al zeker vijftien mensen zijn overleden. Vooralsnog ziet de internationale autosportbond FIA echter geen aanleiding om de plannen voor het gala te wijzigen.

“Het is aan de FIA om te bepalen of het veilig is of niet”, zegt Max Verstappen op het Circuit of the Americas in Austin tegenover onder andere Motorspsort.com. “Ik heb erover gelezen, maar de FIA moet zeggen of we daar wel of niet naartoe kunnen gaan. Of ik zelf denk of het veilig is om daarnaartoe te reizen, is een andere zaak.” Met de locatie van het FIA Gala an sich heeft Verstappen geen problemen. “Weet je, die mensen [in Rwanda] verdienen het natuurlijk wel”, meent de leider in het kampioenschap. “Zij betalen er ook voor. Maar als er verder niks aan de hand is, is er ook geen probleem.”

Waar Verstappen meer moeite heeft, is dat iedereen zijn eigen reis moet betalen en dat het niet goedkoop is om helemaal naar Rwanda te vliegen. “Weet je wat voor mij het probleem eigenlijk is? Het is niet zozeer dat het daar gehouden wordt, maar iedereen moet er op eigen kosten naartoe. Kijk, voor mij is dat geen probleem. Maar de coureurs uit de kartsport en uit de lagere categorieën van de autosport, die moeten dat allemaal zelf ophoesten. Dus ja, dat vind ik wel een beetje ver gaan, dat je iedereen zover laat vliegen. Sommige mensen hebben dat geld gewoon niet.”

“Misschien moeten we het daar een keer over hebben”, werpt de Red Bull-rijder een balletje op. “Als ze het in Timboektoe willen houden, is dat ook prima, maar dat ze er in ieder geval naar gaan kijken dat iedereen wordt vergoed. Want je wordt verplicht om ernaartoe te gaan”, refereert hij aan het feit dat de top-drie uit het kampioenschap het gala moet bijwonen. “Maar vervolgens moet je wel zelf betalen. Dat is natuurlijk een beetje krom.”