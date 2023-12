Max Verstappen op FIA-gala: "Reëel gezien kan het niet beter dan dit"

In Baku krijgt Max Verstappen vrijdagavond de prijs overhandigd die bij zijn derde wereldtitel in de Formule 1 hoort: de welbekende rijdersbokaal. Het gebeurt tijdens het jaarlijkse FIA-gala, dat ditmaal in Azerbeidzjan wordt gehouden en waar de top drie en de winnende constructeur verplicht aanwezig moeten zijn. De meeste ogen waren voorafgaand op FIA-president Mohammed Ben Sulayem gericht, zeker na de gebeurtenissen van afgelopen week rond de personen Toto en Susie Wolff. Ben Sulayem liet de persconferentie echter aan zich voorbijgaan, volgens de FIA doordat hij ziek is. Later werd toegevoegd dat hij een hersenschudding heeft overgehouden aan een val.

Bewust genieten van het moment

Sergio Perez was tijdens de persconferentie evenmin paraat, maar Max Verstappen en Christian Horner wel. "De voorbije weken zijn druk geweest. Ik heb nog niet echt vakantie gehad, maar dat komt nog wel", begon de Nederlander zijn verhaal. "Ik ben de hele wereld over gevlogen en nu nog een keer om hier in Baku te zijn. Maar het is prima, in de komende weken heb ik wel wat vrije tijd."

Voorafgaand aan het de prijsuitreiking en het galafeest van vanavond reflecteert de Nederlander nog eenmaal op wat een zeer gedenkwaardig jaar is geweest. "Dit seizoen hebben we als team extreem veel gewonnen, maar het is ook heel prettig geweest om met iedereen in dit team samen te werken. Als je een paar races op rij wint, dan wil je die reeks natuurlijk zo lang mogelijk in stand houden", duidt hij op één van zijn vele records, die van tien overwinningen op rij. "De druk staat er eigenlijk altijd vol op om goed te presteren, maar ik dacht er eerlijk gezegd nooit aan om deze records te verbreken. Ik probeerde gewoon ieder weekend weer mijn best te doen en probeerde er ook heel bewust om van te genieten. Momenten zoals we die dit jaar hebben beleefd, komen niet vaak voor. In dat opzicht is het een erg bijzonder jaar geweest."

F1-veld dichter bij elkaar in 2024?

Aan het eind van dit kalenderjaar gaat de blik ook al voorzichtig op het Formule 1-seizoen 2024. Red Bull en Verstappen beginnen logischerwijs weer als uitgesproken favoriet aan de campagne, maar wel meteen met de disclaimer erbij dat het afgelopen jaar evenaren schier onmogelijk is. "Reëel gezien kan het niet beter dan wat we nu hebben bereikt", concludeert Verstappen. "Maar verbetering zit ook niet altijd in getallen. Het gaat er niet om dat je volgend jaar twintig races moet winnen, maar bijvoorbeeld meer om dat je aan jezelf en aan de auto nog weer verbeteringen vindt. Als we de auto verder verbeteren, weer voor het kampioenschap kunnen vechten en 'maar' tien races winnen, dan is het ook prima. Dit jaar is de concurrentie niet echt constant geweest, het ene weekend was het dit team en een week later weer een ander team. Teams leren natuurlijk onder dit reglement, dus ik verwacht dat het volgend jaar een stuk dichter bij elkaar zal zitten."

Red Bull leert ook nog altijd en dus moet de RB20 een verbeterde versie van de RB19 worden. "Je kunt dat niet in percentages uitdrukken, maar er zijn nog wel dingen die nog beter kunnen", haakt Verstappen in. "Natuurlijk zijn we erg dominant geweest met deze auto, maar je hebt ook enkele zwakke plekken kunnen zien, dingen die we kunnen verbeteren. Daar werken we natuurlijk aan voor volgend jaar."

