Verstappen: Ferrari snel over één ronde, lange runs min of meer gelijk

Max Verstappen trapte de dag in Baku af met een derde stek in de eerste training en zou aan het eind van de trainingsdag dezelfde positie bezetten. Helemaal vlekkeloos verliep de vrijdag niet aan zijn kant van de garage. Zo was Red Bull in de eerste training weer druk met de achtervleugel en DRS bezig en ontbrak het bovenste vleugelelement zelfs helemaal toen de tweede training in gang werd geschoten. Na een klein kwartier kon Verstappen alsnog op pad voor een run op mediums.

Een aanzet op de zachte band had vervolgens een goed beeld moeten geven van de pure snelheid ten opzichte van Ferrari, maar Verstappen moest zijn vliegende ronde afbreken doordat Sergio Perez een gele vlag veroorzaakte in bocht 15. "Ik had een beetje pech vandaag met mijn runs op soft, eigenlijk iedere keer, zowel in de eerste vrije training als ook in de tweede. Door gele vlaggen moest ik mijn snelle ronde steeds afbreken", constateert Verstappen na afloop.

Een tweede poging op softs bracht hem naar P3 in de gecombineerde tijdenlijst, al moet gezegd dat het beste toen al van zijn banden was. Verstappen kreeg het Pirelli-rubber voor zijn tweede ronde niet zoals gewenst op temperatuur. "Het lijkt erop dat we, of eigenlijk dat alle coureurs, de banden hier wel goed aan het werk krijgen voor die eerste vliegende ronde op een stratencircuit. In de eerste snelle ronde is het namelijk goed, in de tweede ronde verlies je al tijd. Al met al is het geen slechte dag voor ons geweest, al moeten we nog wel wat dingen finetunen."

Genoeg data ondanks het oponthoud

Het beeld is volgens Verstappen vrij helder: de Scuderia heeft wederom goede papieren voor de kwalificatie, maar op zondag hoeft Red Bull zeker niet kansloos te zijn. "Uiteindelijk zien we er nog steeds best aardig uit. Ferrari is weer erg snel over één ronde, maar de lange runs van beide teams lijken min of meer gelijk", vervolgt Verstappen achter de pitbox. Vraag is echter waar Verstappen zijn kennis van de lange runs vandaan haalt. Door de ietwat verlate start kwam er van zijn eigen lange run weinig terecht in de tweede training. "Nou ja, drie ronden op soft, dat is toch een behoorlijk lange run hè", lacht de wereldkampioen. "Nee, maar ik heb in de eerste training ook al wel wat langere runs kunnen doen. Uiteindelijk geeft dat wel een idee en maakt het niet zoveel uit."

"We hebben natuurlijk geen compleet beeld van de bandenslijtage, maar ik denk dat we wel voldoende informatie hebben om te zien welke richting we moeten kiezen." Minstens zo belangrijk is dat Red Bull de ongemakken met de achtervleugel en DRS oplost. Doordat DRS zondag een factor van belang lijkt te worden, zit Verstappen absoluut niet te wachten op problemen zoals in Spanje. In de eerste training leek nog niet alles je van het, maar na de reparaties aan het begin van de tweede sessie maakt Verstappen zich niet veel zorgen. "We probeerden het natuurlijk op te lossen. In de tweede training hoorde ik in de auto niks meer, dus ik denk eigenlijk dat het wel goed is."