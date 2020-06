Verstappen koopt exclusieve Ferrari van 1,6 miljoen euro

Op het circuit geldt Ferrari al enkele jaren als een van de grootste tegenstanders van Verstappen, maar op de openbare weg zal hij zich straks wel kunnen verplaatsen in een Italiaanse bolide. Volgens de Gazzetta dello Sport heeft de Nederlander een exclusieve en prijzige Ferrari besteld. Het gaat om een Ferrari Monza SP2, die zo’n 1,6 miljoen euro moet kosten. De auto is gebaseerd op de 812 Superfast en dient daarnaast als eerbetoon aan de historische Speedsters die Ferrari kort na de Tweede Wereldoorlog produceerde. Een aantal ontwerpelementen daarvan is duidelijk terug te vinden in de Monza SP2.

Onder de motorkap van de Ferrari Monza SP2 ligt een 6.5 liter V12, die ook in de 812 Superfast ligt. Wel is de motor iets meer gekieteld, waardoor het vermogen op liefst 810 pk ligt. Dat is voldoende om het sprintje van 0 tot 100 kilometer per uur in 2,9 seconden te voltooien en een topsnelheid van boven de 300 kilometer per uur te bereiken. Om die snelheid te halen wordt het wel enigszins afzien: de Monza SP2 heeft, net als eenzitter-broertje Monza SP1, geen voorruit. Wel is de auto voorzien van een ‘Virtual Wind Shield’, dat ervoor moet zorgen dat de rijwind over het hoofd van de bestuurder (en bijrijder) geleid wordt.

De Ferrari Monza SP2 is in gelimiteerde oplage van iets minder dan 500 stuks geproduceerd. Desondanks heeft een aantal beroemdheden een exemplaar weten te bemachtigen, waaronder tv-chef Gordon Ramsay en profvoetballer Zlatan Ibrahimovic. Verstappen voegt zich dus bij dat rijtje, maar de Nederlander zal nog wel even geduld moeten hebben voordat hij daadwerkelijk een rondje kan rijden in de Ferrari Monza SP2: volgens de Gazzetta dello Sport is de auto namelijk nog niet afgeleverd bij de coureur van Red Bull Racing.

